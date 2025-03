Al via il Marzo delle Donne a San Giuliano

Written by admin• 4:47 pm• Cultura, Eventi/Spettacolo, San Giuliano Terme

SAN GIULIANO TERME – Marzo delle Donne al via a San Giuliano Terme con tante iniziative che coinvolgeranno cittadinanza e scolaresche, con eventi culturali e nelle scuole, oltre all’intitolazione all’8 marzo di una via ed un giardino a Ghezzano.

“Intorno all’appuntamento simbolico della Giornata internazionale della donna abbiamo costruito una serie di iniziative culturali che parlino non solo al pubblico adulto ma anche e soprattutto a quello dell’infanzia e dell’adolescenza – afferma la presidente del consiglio comunale Elisa Pistelli che ha la delega alle pari opportunità –, perché l’attenzione verso le tematiche dei diritti delle donne non siano racchiuse in una sola giornata, in modo da creare il numero maggiore di opportunità per aumentare la conoscenza, sensibilizzando ed educando soprattutto le giovanissime generazioni. Nel corso del mese di marzo, fino ad aprile arricchiremo intorno al giorno 8 marzo un calendario di iniziative tra quelle finalizzate alle scolaresche e quelle pubbliche“.

“La conoscenza della storia e delle questioni che ruotano intorno alla condizione della donna trovano nell’ambiente scolastico l’inizio di un percorso di educazione e consapevolezza – afferma l’assessora all’Istruzione Fabiana Coli –, si tratta di incontri di circa mezz’ora nelle scuole elementari e dell’infanzia degli istituti comprensivi del Comune che si svolgeranno nelle prime due settimane di marzo e che consisteranno in letture animate adeguate all’età, che affronteranno la tematica degli stereotipi, rovesciandoli e delle pari opportunità, con attenzione a figure di donne che hanno portato avanti i valori dell’autodeterminazione e che con coraggio hanno affrontato le difficoltà delle loro condizioni sociali e culturali“.

“I racconti saranno uno dei veicoli culturali per diffondere conoscenza – spiega l’assessora alla cultura Angela Pisano – e saranno tratti da “Storie della buonanotte per bambine ribelli” di Francesca Cavallo e Elena Favilli, “La principessa e il drago” di Robert Munsch e altri testi della collana Giralangolo-Sottosopra curata da Irene Biemmi per Edt. L’iniziativa viene rivolta ai bambini e alle bambine delle scuole primarie delle classi di V elementare, e con testi adeguati ai bambini e alle bambine delle scuole dell’infanzia. Si occuperanno dell’iniziativa i lettori e le lettrici dell’associazione culturale il Gabbiano in collaborazione con l’associazione Attiesse – associazione Teatro spettacolo e il circolo LaAV – Letture ad alta voce di Pisa“.

Per le scuole medie degli istituti comprensivi si propone il Reading “261 Fearless- Spalle bagnate”, delle durata di circa mezzora, a cura dell’associazione culturale il Gabbiano e Le Beffe Teatro, un racconto che con l’aiuto di proiezioni di immagini, parla della storia delle maratonete che hanno aperto la strada in questo sport alle donne. Lo spettacolo sarà concluso con un intervento di Ida Nicolini, ex assessora alla Cultura, Istruzione, Sport e Valorizzazione del territorio del Comune di San Giuliano Terme, nonché insegnante, allenatrice e dirigente sportivo.

“Abbiamo voluto creare una forte saldatura tra le deleghe dei diritti, delle pari opportunità, della cultura e della scuola perché le questioni che ruotano intorno ai diritti delle donne hanno bisogno di essere corroborate dal sapere, dalla sensibilizzazione e dalla consapevolezza, tracciando una strada di sviluppo civile che deve essere percorsa fin dalla giovanissima età, per costruire una società dove i i principi e i valori che si fondando sul rispetto costituiscano una solida base“.

Il programma delle iniziative pubbliche

Giovedì 6 marzo ore 21:00 presso la Sala Consiliare di San Giuliano Terme (via G.B. Niccolini, 40) – Spettacolo “Non sarò tua“: Artemisia Gentileschi e Franca Viola, dell’associazione culturale il Gabbiano e Le Beffe

Sabato 8 marzo ore 10:30 – Inaugurazione “via 8 Marzo” e “giardino 8 Marzo”, in Ghezzano

Lunedì 3 aprile ore 18 sala Niccolini: letture della scrittrice Giusi D’Urso

