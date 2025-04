Filippo Inzaghi: “Una bella reazione dopo lo 0-2”

Written by admin• 6:50 am• Pisa SC

PISA – A commentare la sconfitta contro il Modena il tecnico nerazzurro Filippo Inzaghi.

di Antonio Tognoli

“E’ stata una partita strana già da stamani quando alcuni dei giocatori si sono svegliati con il virus influenzale. Il primo gol è stato una rete fortuita, il secondo non dovevamo prenderlo. La squadra però ha reagito bene, il 2-0 avrebbe ammazzato un toro ed invece i ragazzi hanno attaccato purtroppo non siamo riusciti a pareggiare, però teniamoci la reazione dopo il 2-0. Adesso dobbiamo ripartire e rimanere concentrati. I ragazzi hanno fatto quello che dovevano. E’ sempre tutto nelle nostre mani stiamo facendo un campionato straordinario abbiamo avuto la riconferma che la serie B è difficile e che ancora non abbiamo fatto niente”.

