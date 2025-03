Filippo Inzaghi: “Ripartiamo dal secondo tempo. Se giochiamo come nella ripresa i risultati arriveranno”

Written by Antonio Tognoli• 8:10 pm• Pisa SC

REGGIO EMILIA – Nel dopo gara del Mapei Stadium ha parlato Filippo Inzaghi mister nerazzurro analizzando la sconfitta patita contro il Sassuolo.



“Sono molto orgoglioso della mia squadra non abbiamo fatto il primo tempo che avevamo preparato, siamo stati timorosi e questo non deve succedere però più che mettere tre volte l’uomo davanti alla porta non possiamo fare”.

“Abbiamo regalato il primo tempo però il nostro portiere non ha fatto grandissime parate. Se giochiamo come nel secondo non ce ne è per nessuno lo abbiamo dimostrato anche oggi. Venire a giocare così in un campo difficile come quello di Sassuolo non è da tutti e io sono contento”.

“Noi non eravamo i soliti nel primo tempo. Secondo tempo invece abbiamo creato tanto. Noi non dobbiamo avere pressione dobbiamo stare tranquilli oggi abbiamo mosso circa settemila tifosi ci hanno cantato “Vi vogliamo così” e dobbiamo essere orgogliosi di questo. Morutan sta bene quando entra ci dà quel cambio di passo che ci serve”.

Last modified: Marzo 2, 2025