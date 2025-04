Filippo Inzaghi: “Preoccupato dalla troppa euforia. Non è stato fatto ancora niente, bisogna stare concentrati”

Written by admin• 7:22 pm• Attualità, Pisa, Pisa SC

PISA – “Non è stato fatto ancora niente, ho detto alla squadra di mantenere la giusta concentrazione. Dopo Cosenza c’è stata troppa euforia. Bisogna stare calmi e concentrati“. Così l’Inzaghi pensiero alla vigilia della sfida tra il Pisa e il Modena in programma in una Cetilar Arena gremita sabato 5 aprile alle ore 17.15.

di Giovanni Manenti

SU TRAMONI. “Tramoni sarà assente pur se l’infortunio è fortunatamente meno grave del previsto non ho ritenuto di rischiarlo avendo anche delle valide alternative, con il resto della squadra, che sta bene e quello che un po’ mi preoccupa è la troppa euforia che ci circonda, in quanto nulla è ancora fatto, a parte l’averci già garantito l’accesso ai Playoff“

SULLA SQUADRA. “In base a questo ho fatto presente ai ragazzi di non mollare, e non nascondo che per accendere qualche scintilla può anche darsi che domani faccia qualche cambio avendo diversi dubbi al riguardo, in merito ai quali deciderò all’ultimo momento”.

SU LIND E MEISTER. “Lind e Meister hanno dei grandi margini di miglioramento, sono entrambi molto giovani, il primo ha già dimostrato il proprio valore ed il secondo sono sicuro che ci darà una grossa mano in questo finale di campionato“.

FLASH BACK. “A Cosenza, ho avuto modo di vedere all’opera Solbakken e Castellini che mi hanno confermato le doti che già mi avevano dimostrato in allenamento e sono sicuro che anche loro potranno essere utili in questo finale di torneo“.

GARA DI ANADATA ALTRA STORIA. “Non faccio riferimento alla gara di andata con il Modena che indubbiamente non abbiamo giocato molto bene anche se poi non avremmo demeritato il pareggio, pur consapevole che il Modena è una squadra di valore con buone individualità, ma noi dovremo dimostrare il nostro valore essendo ora un altro Pisa e con l’aiuto del pubblico se giocheremo al nostro livello non ce ne dovrà essere per nessuno, indipendentemente dal fatto che si giochi prima o dopo dello Spezia, un particolare che non mi riguarda“.

SUI PRIMI TEMPI. “Il fatto che il Pisa segni molto nel primo tempo è indubbiamente una nostra caratteristica per poi cercare di gestire il risultato, anche se ad esempio a Cosenza abbiamo fatto una grande partita, ma i primi dieci minuti non mi erano piaciuti, cosa che non vorrei avvenisse contro il Modena“.

MANTENERSI CONCENTRATI. “Ai ragazzi sono riuscito a far comprendere quanto sia importante mantenere alta la concentrazione, anche perché se vedo qualcuno che ha un calo di tensione difficilmente lo mando in campo“.

Last modified: Aprile 4, 2025