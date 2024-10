Filippo Inzaghi: “Dobbiamo ripetere la prestazione fatta con il Cesena. I ragazzi sono pronti e preparati”

Scritto da admin• 8:31 pm• Pisa SC

PISA – In vista dell’incontro di sabato pomeriggio (ore 15) a Bolzano contro il SudTirol, il mister Filippo Inzaghi ha parlato davanti a microfoni e taccuini nella sala stampa della Cetilar Arena.

di Giovanni Manenti

Sulla rosa a disposizione. “La sosta mi auguro che sia stata salutare, avendo speso molte energie per tenere un passo da primi in classifica, ragion per cui abbiamo tirato un po’ il fiato, abbiamo lavorato e recuperato qualche giocatore, ancorché è chiaro che qualcuno come Marin l’ho visto stamattina e pertanto dovrò ragionare bene su chi potrà essere disponibile, con Tramoni che ha ripreso ad allenarsi, mentre abbiamo perso Jevesnak per un problema alla caviglia, al contrario di Mlakar che ha giocato e sta bene, mentre per quanto concerne Morutan ci vorrà ancora un po’ di tempo in quanto viene da un infortunio piuttosto serio, sperando che possa riprendere ad allenarsi ad inizio dicembre per poter divenire un grande acquisto di gennaio in quanto credo che si possa inserire bene nel nostro sistema di gioco“.

Sulla condizione della squadra. “Abbiamo ripreso a ranghi compatti, dobbiamo ripartire dalla prova con il Cesena dove tutto è andato per il meglio, pur sapendo che dopo le soste ci sono sempre delle incognite, ma sono sicuro che i ragazzi sono pronti e preparati, con la gara con i bianconeri romagnoli ad aver dimostrato la forza anche di coloro che erano stati meno impiegati, il che per me rappresenta una grande soddisfazione, avendo veramente solo l’imbarazzo della scelta come ho detto loro stamattina, ovvero che sarà difficile fare la formazione al pari di cambiarne solo cinque in quanto tutti e 23 meriterebbero di giocare, essendo giunti ad un punto in cui sono quasi tutti sullo stesso livello, sperando che questo atteggiamento prosegua anche dopo la sosta“.

Sui singoli giocatori. “Lind è in grande ascesa, se ha giocato contro il Cesena è perché era pronto, il problema (o meglio, un falso problema) sta nel fatto che Bonfanti ha fatto benissimo, così da avere al momento due grandissimi centravanti che meriterebbero di giocare entrambi dal 1′ e che ci stanno dando tanto, ritenendoli due giocatori che nel corso dei 90′ possono anche giocare insieme, pur se al momento il tempo dovrà essere ripartito fra i due, ma convinto che questa possibilità di scelta rappresenti la nostra forza. Per quanto riguarda Arena, io sapevo già prima della gara con il Cesena quali fossero le sue qualità, così come anche di Vignato e Mlakar, giocatori che meriterebbero più spazio, sicuro che anche questi ultimi due si metteranno in evidenza al pari di Arena allorquando ne avranno la possibilità, ribadendo come per me ci sono 23 o 24 titolari, il che mi consente di scegliere fra coloro che staranno meglio e potranno darmi le maggiori garanzie, così che per Tramoni valuterà se sarà il caso o meno di farlo iniziare od utilizzarlo a partita in corso“.

Sugli obiettivi. “Su tale aspetto io sono molto realista, nel senso che ho ben chiaro sin dal primo giorno in cui sono arrivato a Pisa, quale sia il nostro obiettivo, in quanto non mi faccio trascinare dall’entusiasmo così come deprimere dalle critiche nei momenti difficili, per cui sono focalizzato sul percorso di questa squadra e della società, e se ora stiamo andando oltre le aspettative è perché i ragazzi stanno crescendo, ed in particolare i giovani ancor più di come ci aspettassimo e proprio per la loro età potranno avere qualche difficoltà, ma questa Società mi ha fatto capire quale sia la soddisfazione di allenare giocatori giovani e di prospettiva“.

Sull’avversario SudTirol. “Si tratta di una squadra difficile da affrontare, come ha dimostrato andando a vincere a Cosenza dopo aver giocato la ripresa con un uomo in meno, il che sta a significare che hanno qualità e carattere, conosco bene molti giocatori che ho affrontato diverse volte con un tecnico che è stato bravo a dare la sua impronta ed una valida organizzazione di gioco, ragion per cui per vincere ci vorrà il miglior Pisa, sapendo che non possiamo prescindere dalla voglia e dall’atteggiamento come evidenziato in queste prime giornate, il che mi rende curioso di vedere che tipo di partita farà la squadra, pur sentendomi fiducioso sulla base del lavoro svolto in settimana”

Sul campionato – “In questo avvio di stagione la squadra che mi ha impressionato più di tutte è la Juve Stabia sulla base delle prestazioni fatte con noi e la Sampdoria a Marassi, così come stanno facendo bene anche le altre neopromosse, Cesena, Mantova ed anche la Carrarese perché andare a vincere a Frosinone non è semplice per nessuno e quindi, come sempre, la Serie B è un campionato molto equilibrato, mai come quest’anno, come conferma l’andamento delle citate formazioni che si stanno dimostrando all’altezza della categoria“.

Last modified: Ottobre 17, 2024