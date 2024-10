Casani: “L’ergastolo a Seung atto di giustizia per Barbara”

Scritto da admin• 8:21 pm• Attualità, Cronaca, Pisa

PISA – “La condanna all’ergastolo di Gianluca Paul Seung rappresenta un atto di giustizia per Barbara Capovani, anche se, purtroppo, nulla potrà restituire alla famiglia, ai colleghi e alla comunità una persona così stimata e apprezzata.” Così si esprime Maria Letizia Casani, direttrice della ASL Toscana nord ovest, dopo la sentenza riguardante il brutale omicidio di Barbara Capovani.



“Ci siamo costituiti parte civile sin dall’inizio, affidando l’incarico all’avvocata Maria Fernanda Ventura, e stiamo collaborando con le Prefetture e le forze dell’ordine per garantire maggiore sicurezza agli operatori, soprattutto nei reparti più a rischio come psichiatria e pronto soccorso.”

“È evidente che gli episodi di violenza, non solo fisica, contro il personale sanitario sono in aumento, creando un clima di paura e sfiducia. Ritengo – prosegue Casani – che sia necessario un intervento culturale ed educativo rivolto alla popolazione, poiché non è possibile militarizzare completamente le strutture sanitarie. Continueremo a impegnarci su questa strada: oltre all’installazione di sistemi di allarme, abbiamo attivato una formazione specifica per gli operatori e potenziato la vigilanza negli ospedali e nei presidi territoriali più esposti.“

“In conclusione, il mio pensiero va alla famiglia, agli amici e ai colleghi che hanno perso una persona amata e rispettata da tutta la comunità.”

