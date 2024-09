Filippo Inzaghi: “Bella giornata, ringrazio il mio staff e la società per aver gestito una situazione non semplice”

Scritto da admin• 9:49 pm• Pisa SC

PISA – Un mister Filippo Inzaghi soddisfatto si presenta nella sala stampa dell’Arechi per commentare il successo della propria squadra :

di Maurizio Ficeli

“Oggi è stata un’altra bella giornata per noi e sono molto felice e per questo mi sento di fare i complimenti alla società ed a tutto lo staff, perché stare qui per due ore e mezzo mettendoci nelle migliori condizioni non era affatto una cosa semplice. Comunque abbiamo saputo gestire tutto bene. Ora sabato ci vuole uno stadio che ci trascini nella gara con il Brescia. Sono contento di questo gruppo che ho perché mi permette di fare qualsiasi cosa”.

