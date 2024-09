Nicholas Bonfanti: “Felice di essere capocannoniere e capolista con la squadra. Con il Brescia? Per me è un derby”

Scritto da admin• 9:47 pm• Pisa SC

PISA – Al termine della gara vittoriosa dell’Arechi, sentiamo l’analisi di Nicholas Bonfanti, il mitico “Squalo” oggi ha messo a segno una doppietta importante che ha messo ko la squadra granata.

di Maurizio Ficeli

“Premetto innanzitutto che non è stato affatto facile rimanere negli spogliatoi per due ore e mezza, detto questo penso che abbiamo dimostrato che siamo saldi mentalmente. La Salernitana è indubbiamente una squadra forte, ma noi vogliamo vincere con chiunque ed anche oggi ci siamo riusciti. Riguardo alla prossima gara con il Brescia, io sono bergamasco e quello con le rondinelle è per me un derby. Poi mi fa sicuramente piacere essere il capocannoniere del campionato, anche se è più importante essere in testa con la squadra. Il gesto per Leris è stato un gesto di tutta la squadra, lo aspettiamo al più presto più forte di prima”.

