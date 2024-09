Bella coreografia dei gruppi della Nord all’Arechi, poi la protesta: “Non siamo schiavi del Var”. E lasciano lo stadio

Scritto da admin• 9:55 pm• Pisa SC

SALERNO – Grande seguito di tifosi nerazzurri anche nella lontana trasferta di Salerno. Quasi 600 supporters nerazzurri hanno solcato i circa 600 km. che dividono la città della Torre Pendente dalla città campana, cosa non da poco, anche agevolata dal fatto di giocare di domenica.

di Maurizio Ficeli

Tanti con mezzi propri, oltre ai pullman del Club, come quello Autonomo di Marco e Sabrina Pavolettoni e della Gradinata di Alessio Pellegrini, mentre il Centro Coordinamento di Liana Bandini aveva organizzato addirittura una gita di tre giorni,con escursioni a Pompei ed Amalfi.588 sono stati i tagliandi per il settore ospiti dell’Arechi acquistati dai supporters giunti dalla città della Torre Pendente. Bello,inoltre, il colpo d’occhio creato dai gruppi della Nord, che, insieme agli altri club, hanno pavesato con striscioni e bandieroni il settore da loro occupato dove hanno dato vita alla solita poderosa “rumba” di cori a sostegno del team di Pippo Inzaghi,il tutto nel rispetto verso la tifoseria di casa.

“E facci un gol, fallo per la Nord, Ale, Ale, oh”. seguito da un poderoso” Pisa, Pisa!! Partita che però viene interrotta per un problema al Var. Tante le notizie che si accavallano e finalmente poi arriva il comunicato ufficiale della Lega che la gara fra Salernitana e Pisa si giocherà alle 17,30. Attesa noiosa fra i tifosi, poi le squadre, dopo due ore e mezzo di attesa, fanno il loro ingresso in campo. E la tifoseria pisana imbastisce una bella coreografia iniziale con sventolio di bandieroni e Nicholas Bonfanti, lo “Squalo” li “ringrazia” segnando dopo 100′ il gol dell’uno a zero, esibendo la maglia di Mehdi Leris, in onore del compagno che ha subito un brutto infortunio. Poi però i gruppi della Nord abbandonano il settore ospiti per una protesta. Peccato perché viene a mancare il loro apporto importante dopo la bella coreografia iniziale. Una protesta, la loro, contro il Var di cui non si vogliono sentire schiavi, ecco il perché del loro abbandono del settore. Il resto dei tifosi rimasti hanno cercato di tifare a più non posso, ma vedere il settore ospiti con dei vuoti ha messo un po’ di tristezza. Ed al 14′ Tonga ha pareggiato le sorti per i campani. Ed allo scadere, il Pisa su rigore, assegnato dopo la consulta del Var, ritorna in vantaggio con lo Squalo Bonfanti che batte Sepe, collezionando una doppietta e facendo esplodere di gioia i tifosi nerazzurri. E nella ripresa Tramoni triplica il vantaggio al 17′ mandando in visibilio i suppers giunti dalla città della Torre Pendente. I cori vanno avanti imperterriti ed irrefrenabili ed i minuti scorrono con il successo che si materializza per il Pisa. Un brivido al rigore della Salernitana che porta il risultato sul 2 a 3. Ed al fischio finale esplode la festa. Con tanti rispettosi saluti a quel vescovo fiorentino che ha detto che i pisani gli sono indigesti. Da stasera da capolista gli saremo ancora più indigesti e di questo non possiamo che esserne orgogliosi. Tanti saluti da Pisa Sua Eccellenza!!

