Filcams CGIL di Pisa “Stato di agitazione all’Aeroporto Galilei: i dipendenti ICTS chiedono il Contratto Nazionale del Trasporto Aereo”

“Dal giorno 8 agosto 2024, i dipendenti ICTS addetti alla sicurezza dell’Aeroporto Galilei di Pisa sono in stato di agitazione sindacale per la mancata applicazione del Contratto Nazionale del Trasporto Aereo. Nonostante le richieste di incontro con Toscana Aeroporti spa, committente del servizio, queste non sono state soddisfatte. ICTS Italia srl, che gestisce il servizio, ha annunciato la sua intenzione di uscire dall’appalto a causa di problemi economici e organizzativi. La FILCAMS CGIL di Pisa, insieme ad altre sigle sindacali, ha sollecitato un incontro per discutere il futuro bando di gara e le condizioni del contratto, inclusa la clausola di salvaguardia occupazionale. Tuttavia, Toscana Aeroporti ha avviato la preparazione del nuovo bando senza coinvolgere i sindacati. La FILCAMS CGIL richiede che Toscana Aeroporti garantisca condizioni di lavoro e compenso adeguati e chiede l’intervento di enti pubblici come la Regione Toscana e il Comune di Pisa. Se la situazione non verrà risolta, i sindacati stanno valutando azioni di protesta.“, conclude il comunicato.

