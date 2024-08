Nursering Up Toscana: “Emergenza igienica al Santa Chiara di Pisa: carenza di divise da lavoro mette a rischio salute di personale e pazienti”

Scritto da admin• 1:48 pm• Attualità, Pisa

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Nursering Up Toscana, relativo al mancato riconoscimento del lavoro usurante per le professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche.

“Denunciamo con fermezza la grave situazione al presidio ospedaliero Santa Chiara, dove la carenza di divise da lavoro adeguate mette a rischio la salute del personale sanitario e dei pazienti, soprattutto quelli oncologici. A differenza del presidio di Cisanello, dove vengono garantite due divise al giorno per operatore, a Santa Chiara il personale ha a disposizione solo cinque divise nominative (tre per gli interinali), spesso sporche e maleodoranti. Questa carenza costringe il personale a indossare divise potenzialmente contaminate per più giorni consecutivi, aumentando il rischio di infezioni ospedaliere, in particolare nei reparti sensibili come oncologia ed ematologia. Nonostante le norme igienico-sanitarie, la gestione attuale delle divise è inadeguata e compromette la sicurezza sia degli operatori che dei pazienti. Nursing Up Toscana chiede con urgenza che l’Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana (AOUP) garantisca una dotazione adeguata di divise pulite, conformi agli standard di sicurezza, per prevenire la diffusione di infezioni e proteggere la salute di tutti. Sollecitiamo un incontro immediato con la dirigenza per risolvere questa situazione e ripristinare condizioni di lavoro sicure e dignitose al presidio ospedaliero Santa Chiara.“, conclude il comunicato.

FOTO TRATTA DAL SITO DI NURSERING UP TOSCANA

Agosto 10, 2024