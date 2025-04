Il Mondiale di Beach Soccer è alle porte: date e orari delle gare degli azzurri

Written by admin• 11:07 am• Pisa, Sport

PISA – Manca poco: giovedì 1° maggio al via alle Seychelles il Mondiale di beach soccer. Mentre l’allenatore del Lenergy Pisa BS Matteo Marrucci parte per contribuire al Techical Study Group della Fifa, il club nerazzurro guarda ai propri quattro giocatori convocati, impegnati in azzurro e non solo.

Leandro Casapieri, Luca Bertacca e Tommaso Fazzini hanno superato il tris di amichevoli pre-mondiale con Senegal, Cile e Iran, mentre attraverso i social della Nazionale italiana il portiere Gianluigi Donnarumma ha mandato un in bocca al lupo alla spedizione azzurra, dedicando un augurio particolare al “collega” Casapieri. Nel gruppo D l’Italia affronterà Oman, El Salvador e soprattutto il Brasile campione in carica del bomber nerazzurro Edson Hulk, capocannoniere dello scorso campionato di Serie A e fresco di successo in Copa América.

Di seguito il programma gare corretto, con tutti gli orari riferiti al fuso orario italiano:

1a giornata

Italia – Oman, ore 13 venerdì 2 maggio | Diretta RaiSport

Brasile – El Salvador, ore 17 venerdì 2 maggio



2a giornata

Oman – El Salvador, ore 13 domenica 4 maggio

Brasile – Italia, ore 17 domenica 4 maggio | Diretta RaiSport



3a giornata

El Salvador – Italia, ore 13 martedì 6 maggio | Diretta RaiSport

Oman – Brasile, ore 17 martedì 6 maggio

Last modified: Aprile 29, 2025