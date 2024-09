Festa della Rocca di Ripafratta, il 13, 14 e 15 settembre, tre giorni di scoperta del territorio e della sua storia 

Scritto da admin• 3:16 pm• Attualità, Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo, Pisa, San Giuliano Terme

SAN GIULIANO TERME – La 12° edizione della “Festa della Rocca e del suo territorio” si terrà a Ripafratta, frazione di San Giuliano Terme, il 13, 14 e 15 settembre prossimi. Tre giorni di iniziative per scoprire il territorio di Ripafratta e la sua storia nella val di Serchio tra Lucca e Pisa.

Protagonista assoluta, la Rocca di San Paolino, con le sue torri e il sistema di fortezze di cui fa parte, che presidiava il confine tra le due città rivali nel medioevo. Sono previste visite a ciclo continuo sia alla Rocca che al borgo, e poi passeggiate e trekking alle vicine fortificazioni, come la torre Segata, la torre Centìno, castel Passerino, il castello di Nozzano, e all’eremo di Rupecava, che sarà possibile visitare internamente. E ancora rafting e sup in Serchio, passeggiate lungo i corsi d’acqua del territorio, uscite a cavallo, biciclettate, yoga nel bosco, esperienze dedicate ai ragazzi, tiro con l’arco storico e poi presentazioni di libri, musica dal vivo e ristoro a pranzo e a cena.

Il programma completo della Festa, organizzata dalla Pro Loco di Ripafratta in collaborazione con l’Amministrazione comunale “Salviamo La Rocca”, inserito nel Settembre sangiulianese, con la collaborazione di tante associazioni, si trova sul sito www.ripafratta.it/festa. Alcune iniziative hanno posti limitati e richiedono quindi una prenotazione, che è possibile effettuare direttamente sul sito.

“La Festa della Rocca spegne dodici candeline”, commenta Sandro Dell’Innocenti, presidente della pro loco di Ripafratta, “e abbiamo voluto festeggiare realizzando l’edizione più ricca e più lunga di sempre. La novità di quest’anno è certamente l’introduzione della serata del venerdì, un momento di relax e convivialità, con apericena e musica dal vivo nel giardino di Villa Danielli Stefanini”.

“Ringrazio la proloco di Ripafratta per l’impegno che mette da anni per animare la frazione e soprattutto per valorizzare la nostra Rocca – afferma il sindaco Matteo Cecchelli –. Lo scorso marzo abbiamo celebrato con un convegno il rinnovo del protocollo di intesa quinquennale con l’associazione e l’università di Pisa, nel quale è stato presentato il risultato dei rilievi topografico-architettonici per procedere con le azioni di recupero e conservazione. La Rocca racchiude grandi opportunità e può ricoprire un importante ruolo di carattere culturale, museale e di apertura alla collettività con visite guidate ed iniziative che la facciano vivere”.

“Il Settembre sangiulianese, ultimo grande ciclo di eventi inserito nel cartellone dell’Estate sangiulianese, sta procedendo alla grande con tante iniziative apprezzate e partecipate – afferma l’assessora alla cultura Angela Pisano –. La tre giorni di Ripafratta rappresenta uno dei momenti più intensi ed attesi con tanti appuntamenti culturali e conviviali: mi unisco ai ringraziamenti all’organizzazione per l’ottimo lavoro che porta avanti”.

La Festa si è imposta negli anni come una buona pratica di promozione del territorio, fatta da chi ci abita tutto l’anno, come i volontari della Pro Loco, che accompagnano i visitatori introducendoli alla storia, alle tradizioni, ai luoghi. “La nostra visione di un turismo sostenibile è proprio l’incontro dei visitatori esterni con la comunità locale. Ripafratta è già al centro di un flusso di turismo, come quello escursionistico e legato ai cammini, ma anche quello ciclabile grazie alla ciclovia Puccini. Dobbiamo rendere il territorio pronto a intercettarlo, ad accoglierlo e a mettersi in mostra nel migliore dei modi: ci sono ancora molti passi avanti da fare, e la Festa vuole essere uno stimolo in più. L’esempio di quello che potremmo essere tutti i giorni dell’anno”.

Per informazioni sulla Festa della Rocca, è possibile scrivere a festa@ripafratta.it oppure inviare un whatsapp al 339.8358584.

Last modified: Settembre 11, 2024