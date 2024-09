Scuola “Niccolò Pisano” di Marina di Pisa: bando per il rimborso degli abbonamenti del trasporto scolastico pubblico

Scritto da admin• 2:56 pm• Attualità, Marina di Pisa, Pisa

MARINA DI PISA – Nei prossimi giorni sarà pubblicato il bando per richiedere il rimborso degli abbonamenti di trasporto pubblico per le famiglie degli alunni della scuola secondaria di primo grado “Niccolò Pisano” di Marina di Pisa.



La scuola è attualmente in fase di demolizione e ricostruzione grazie ai fondi PNRR e al cofinanziamento del Comune per un totale di 7,7 milioni di euro. Durante i lavori, gli studenti sono stati trasferiti temporaneamente nella sede di Calambrone.

L’assessore alla scuola, Riccardo Buscemi, ha annunciato che le famiglie potranno scegliere diverse opzioni di trasporto, tra cui l’utilizzo gratuito del servizio di Autolinee Toscane (linea 10), per cui gli abbonamenti mensili, trimestrali o annuali saranno rimborsati dal Comune. Circa 20 studenti utilizzeranno questo servizio.

Per ottenere il rimborso, i requisiti includono la residenza nel comune di Pisa, l’iscrizione alla scuola Pisano per l’anno scolastico 2024/25, e non essere beneficiari di servizi di scuolabus o navetta del Comune. Il rimborso non copre biglietti singoli o abbonamenti non pertinenti alla linea 10.

Le famiglie possono scegliere tra tre opzioni di trasporto:

Autobus di linea (linea 10) con arrivo alla scuola Quasimodo e attraversamento stradale assistito dalla Polizia Municipale. Scuolabus a pagamento dal proprio domicilio alla scuola Quasimodo. Navetta gratuita o con partenza dalla scuola Pisano con fermate predeterminate a Tirrenia.

I servizi di scuolabus e navetta inizieranno il 23 settembre.

Last modified: Settembre 10, 2024