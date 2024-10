Federico Valente: “Daremo il massimo per contrastare la forza offensiva del Pisa”

Scritto da admin• 2:20 pm• Pisa SC

PISA – Alla vigilia della gara fra Sudtirol e Pisa, in programma allo stadio “Druso” sabato 19 ottobre 2024 ore 15, abbiamo raccolto dal portale della società bolzanina le dichiarazioni del tecnico altoatesino Federico Valente.

di Maurizio Ficeli

Lavoro durante la sosta. “Per me è sempre una buona opportunità lavorare ancora di più sui dettagli ed è ciò che abbiamo fatto la scorsa settimana. Abbiamo approfittato della sosta per cercare di migliorare ulteriormente dove possibile. È chiaro che, anche sotto l’aspetto fisico, se c’è la possibilità di fare un lavoro aggiuntivo, lo si fa. Sono comunque contento che domani si riprenda”.

Sul Pisa. “Ho analizzato bene, insieme al mio staff, cosa ci aspetta domani. Scenderemo in campo per dare il massimo e per trovare il modo di contrastare la forza offensiva del Pisa , cercando anche di far bene quando avremo l’opportunità di attaccare”.

Giocatori a disposizione. “Andrea Masiello sta ritrovando la forma e l’idea potrebbe essere quella di rimetterlo subito in campo, Kofler ha viaggiato molto, è stato con la nazionale U20 in Portogallo e ha esordito da titolare. Questi sono pensieri che facciamo in fase di preparazione; la scelta finale non l’abbiamo ancora fatta. Siamo comunque consapevoli che l’esperienza e la presenza di Masiello saranno molto importanti per il nostro percorso. Kurtic è squalificato e le opzioni sono diverse. Praszelik ha fatto delle buone prestazioni entrando a partita in corso e contro la Salernitana ha dimostrato di poter essere un giocatore importante per noi. Ci sono anche altre alternative, come spostare Molina a centrocampo, ma la decisione finale la prenderemo stasera con lo staff”.

Modulo. “Per quanto riguarda il modulo, vedo che i ragazzi si trovano bene con ciò che stiamo facendo. Siamo pronti a cambiare durante la partita, ma per ora non direi che modificheremo qualcosa che sta funzionando. Ovviamente, siamo sempre aperti ad adattarci a quello che ci aspetta e a ciò che sarà necessario fare”.

