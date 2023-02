Idrissa Tourè: “Felice per il gol, conosco Ernesto, ho pensato solo a centrare la porta”

Scritto da Antonio Tognoli• 11:40 pm• Pisa SC

PARMA – L’uomo copertina del Tardini è senza dubbio Idrissa Tourè che servito da una bella imbucata di Torregrossa con un destro potente terminato sotto l’incrocio ha dato il successo ai nerazzurri che mancava al “Tardini” in campionato dal marzo del 1991.

“Sapevamo che contro il Parma non era facile, però abbiamo dato tutto in campo. Sono molto felice di aver segnato questo terzo gol in campionato, che ha dato la vittoria alla squadra e ai nostri tifosi”.

Tourè spiega il gol: “Conosco Ernesto, a lui piace mettere le palle dietro ai difensori, lìho seguito e su di me non ho sentito pressioni ed ho pensato solo a centrare la porta e a fare gol”

