FC Marinese celebra il suo centenario con una festa al campo sportivo

12:03 pm• Pisa, Marina di Pisa, Sport

MARINA DI PISA – La società FC Marinese 1925 festeggerà il suo centenario sabato 6 settembre, a partire dalle ore 16, presso il campo sportivo in via Ivizza a Marina di Pisa.

L’evento, promosso con lo slogan “Da cento anni innamorati di questi colori“, vedrà la partecipazione di ex giocatori, allenatori e dirigenti, che si ritroveranno per condividere ricordi e scattare una foto collettiva sul campo.

Fondata nel 1925, la FC Marinese è stata una presenza costante nel calcio dilettantistico a livello provinciale e regionale. Tra i momenti più memorabili, i tre titoli nazionali conquistati nella categoria allievi negli anni 1969, 1971 e 1975, sotto la presidenza di Enzo Mancini. In quel periodo la Marinese era il centro sportivo giovanile della A.C. Fiorentina per le provincie di Pisa, Livorno e Lucca. Tanti sono i ragazzi che, cresciuti nella squadra neroverde, hanno poi fatto del calcio una professione. Ricordiamo i più recenti calciatori che hanno raggiunto importanti successi e traguardi nel calcio professionistico: Giovanni Galli, Claudio Di Prete, Paolo Cristallini e il marinese doc Michele Camporese.

In questi cento anni, la Marinese ha visto tantissimi ragazzi giocare a calcio e trascorrere giornate di sport e amicizia sul campo circondato dalla pineta.

Per celebrare il centenario, è stata organizzata una mostra fotografica che ripercorre i diversi periodi storici della società. Saranno ricordate anche altre realtà locali di Marina di Pisa, come il campetto dell’oratorio, la U.S. ACLI Garzella e il GESM, che hanno svolto un ruolo fondamentale come centri di aggregazione e crescita per i giovani del territorio.

L’iniziativa mira a coinvolgere attuali e vecchi membri della società, promuovendo la memoria delle esperienze vissute alla Marinese.

Si spera in una grande partecipazione, affinché i nuovi ragazzi che indosseranno il prossimo anno le maglie neroverdi possano vedere quante persone ricordano con piacere il tempo trascorso alla Marinese. Un esempio di unione sportiva e amicizia da tramandare alle nuove generazioni

Alla festa, insieme ai nuovi rappresentanti della società, sarà presente anche il Presidente onorario Lauro Vaglini, che ha dedicato oltre cinquant’anni ai colori neroverdi. Vaglini auspica che la giornata sia una bella festa e un’occasione per rivedere amici dirigenti, allenatori e ragazzi che hanno contribuito a portare avanti i valori della società nel corso della sua storia.

Un ringraziamento speciale va a tutti i ragazzi che in questi giorni stanno promuovendo l’evento ricercando e informando i propri compagni di squadra con lo slogan: “Siamo tutti convocati per festeggiare i 100 anni della Marinese”, sabato 6 settembre dalle ore 16 al campo sportivo di Marina di Pisa.

