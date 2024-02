Fabio Pecchia: “Mi aspetto un Pisa che verrà qui a giocarsela”

Scritto da admin• 4:01 pm• Pisa SC

PARMA – Il mister del Parma Fabio Pecchia, ha tenuto la consueta conferenza stampa pregara al “Mutti Training Center” riguardo all’incontro che vedrà la propria squadra opposta al Pisa, in programma sabato 17 febbraio, ore 14 allo stadio” Ennio Tardini “della città ducale. Di seguito le sue dichiarazioni che abbiamo ripreso dal portale” Sport Parma.



di Maurizio Ficeli

L’atteggiamento da tenere contro la squadra nerazzurra. “Al di là della continuità vedo una squadra costruita con una certa idea, cambiata molto rispetto allo scorso anno. Ma è una squadra di palleggio, di possesso. e con grande velocità. Noi dobbiamo pensare al tipo di gara dell’andata e portarla avanti per più tempo e non solo per una frazione. Quando dico che la partita più importante è quella di domani, il focus dev’essere quello. Bisognerà correre tantissimo e avere un certo equilibrio”.

Sul Pisa. “Sicuramente ci possiamo aspettare qualche cambio nel Pisa, però voglio una squadra concentrata attenta ma la filosofia del Pisa non cambia e noi dobbiamo essere pronti e reattivi. Voglio una squadra matura. Le partite vengono giocate in due, quindi bisogna tener conto dell’avversario: ci sono degli accorgimenti che vanno fatti. Ma noi abbiamo lavorato su quello che loro potranno fare, poi sul campo bisognerà essere molto vigili a capire ogni cambiamento”.

Come giocheranno gli avversari. “Mi aspetto lo stesso tipo di Pisa visto in casa e fuori, verrà qui a giocarsi la partita: noi con grande umiltà dovremo fare le due fasi. Quando avremo palla, dovremo fare quel che sappiamo. Non mi aspetto una squadra timida”.

Sarà una lotta in mediana. “I centrocampisti del Pisa sono sempre Marin e Veloso, in quella zona il il Pisa è molto chiaro, ma non solo loro decidono: tutti decidono. Credo che, quando ci sono squadre che hanno voglia di giocare, i numeri contano fino a un certo punto. Di là c’è una squadra che vuole giocare a calcio e da quest’altra parte pure. Sono due squadre che vogliono essere protagoniste della gara. Insisto a dire: voglio che tutti respirino al Tardini una voglia di divertirsi e una voglia di vincere”.

Sul pubblico di Parma. “Mi piacerebbe rivedere l’atmosfera che c’era col Venezia. Una vittoria ottenuta all’ultimo, ma sin dalle prime battute un clima di armonia e compattezza. Mi auguro di rivedere lo stesso clima”

Condividi la notizia:

Last modified: Febbraio 16, 2024