Fabio Grosso: “Con il Pisa partita difficile, avremo di fronte un avversario che avrebbe dovuto avere un’altra posizione di classifica”

PISA – Alla vigilia della gara fra Pisa e Frosinone, in programma all’Arena Anconetani sabato 6 Maggio, alle ore 14, ecco come sono gli umori in casa ciociara dalle parole di mister Fabio Grosso, fresco della conquista della promozione in serie A, che noi di Pisanews abbiamo estrapolato dal sito societario del Frosinone Calcio.

Sui giocatori gialloblù: “Stanno bene, abbiamo festeggiato, ci siamo goduti la festa con tanta felicità. Stiamo assaporando la gioia di una vittoria condivisa, che è ancora più bella. Ci siamo rimessi sotto a lavorare per presentarci a Pisa da squadra che siamo stati e che vogliamo continuare ad essere”.

La gara con il Pisa: “Sarà un partita difficile, perché avremo di fronte un avversario che avrebbe dovuto trovarsi in una posizione differente. Sta attraversando qualche difficoltà ma ha interpreti in grado di poter fare gare vere e toste in ogni momento della stagione. Conosciamo bene queste insidie. Vogliamo arrivare al meglio a questa gara, ben consapevoli che abbiamo fatto qualcosa di strepitoso, di aver segnato la storia di questa Società. Ma vogliamo finire la stagione al meglio”.

La formazione: “Non è questione di dare contentini. Questa è una squadra che è stata presente durante tutto il campionato con i suoi interpreti con delle differenze chiaramente perché abbiamo dei giocatori che hanno inciso con un minutaggio maggiore ed altri con meno. Però in un campionato così, arrivare a 3 giornate dalla fine ed essere promossi significa che la rosa si è fatta trovare pronta in ogni momento del campionato. Riproporremo la formazione che riterremo migliore, sapendo che ci sono sempre 5 cambi per fare la partita che vogliamo fare”.

Il finale ed una posizione di primato da difendere: “Sono stato sincero con i ragazzi, sempre. A prescindere da questo finale, ci ricorderemo che abbiamo messo le nostre firme alla storia di questo Club. E ora ci sono queste 3 gare ed una posizione da mantenere perché pensiamo di meritarla. Se ci dovessimo riuscire saremmo molto felici, in caso contrario resterà comunque la gioia di aver raggiunto questo traguardo. Ma l’intenzione è quella di fare partite serie, perché le abbiamo sempre fatte. Per rispetto nei nostri confronti e del campionato”.

