Ad “Un Caffè alle Sinopie” nel secondo appuntamento c’è Emanuele Pellegrini

PISA – Al Museo delle Sinopie di Pisa, il 7 marzo 2025, alle 17.15, secondo appuntamento con l’iniziativa Un caffè alle Sinopie: un’occasione per scoprire il vastissimo patrimonio dell’Opera della Primaziale Pisana e l’accurato lavoro di restauro e cura portato avanti quotidianamente.

L’iniziativa prende le mosse dall’esposizione Il restauro in mostra. Capolavori dai depositi della Primaziale, che resterà visibile sino al 30 marzo 2025, ed intende approfondire il delicato rapporto tra le opere d’arte e la loro conservazione attraverso conferenze dedicate a problemi e temi specifici.

Protagonista di questo secondo appuntamento sarà Emanuele Pellegrini con Inventare e copiare. Sinopie, disegni, taccuini. Professore ordinario di Storia dell’arte alla Scuola IMT Alti Studi di Lucca, dove dirige il corso di dottorato in Analysis and Management of Cultural Heritage, Emanuele Pellegrini si è laureato in Conservazione dei Beni Culturali all’Università di Pisa. Ha svolto attività di insegnamento e ricerca presso le università di Udine, Venezia e Siena e presso la Scuola Normale. È stato Chercheur Invité presso l’INHA (Institut National d’Histoire de l’Art), Parigi (2015), visiting professor presso la Renmin University di Pechino (2014) e docente presso la Scuola di Specializzazione dell’Università di Siena.

Seguirà un caffè, offerto dall’Opera della Primaziale Pisana, durante il quale il personale del Settore restauro pittorico – coordinato da Stefano Lupo – illustrerà alcune delle opere presenti in mostra, concentrandosi in particolar modo il 7 febbraio sul cantiere di restauro dedicato alla Caduta della Manna di Battista Franco ed il 7 marzo sulla vasta operazione di salvaguardia delle Sinopie.

