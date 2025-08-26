Fabbrini (Fdl): “Giovani al centro, solo Tomasi propone politiche concrete”

Written by admin• 2:59 pm• San Giuliano Terme, Politica

SAN GIULIANO TERME – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Simone Fabbrini (FdI).

Il candidato al Consiglio regionale Simone Fabbrini di Fratelli d’Italia interviene sul dibattito elettorale in vista delle regionali di ottobre, concentrandosi sul programma PD-M5S e sull’intervista del candidato presidente del centrodestra Tomasi al Riformista.

«Ho letto con attenzione il programma PD-M5S e sono rimasto sorpreso — afferma Fabbrini —. Le politiche per giovani e studenti sembrano quasi assenti: mancano incentivi al lavoro giovanile e misure per trattenere i talenti in Toscana».

Commentando Tomasi, il candidato evidenzia la concretezza del suo programma: «Proposte reali per imprese che assumono giovani, politiche per studenti e opportunità sul territorio. Un approccio chiaro e lungimirante che mette i giovani al centro».

Fabbrini conclude: «Siamo a un bivio: da un lato la sinistra sembra ignorare un tema strategico, dall’altro Tomasi punta concretamente sul futuro delle nuove generazioni. Solo così si costruisce davvero il futuro della nostra regione».

