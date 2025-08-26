USL Toscana nord ovest: aggiornamento sui bandi e sui servizi ospedalieri di Volterra e Pontedera

Written by admin• 3:33 pm• Volterra

VOLTERRA – In merito ai recenti bandi dell’Azienda USL Toscana nord ovest per incarichi di responsabilità in Alta Val di Cecina e Valdera, si segnala che per il ruolo di responsabile della direzione sanitaria dell’ospedale di Volterra (bando del 29 luglio, scadenza 19 agosto) non sono pervenute candidature.

L’Asl conferma la volontà di mantenere e qualificare tutte le attività sanitarie e affiderà temporaneamente l’incarico a un professionista dell’ospedale di Pontedera, garantendo il coordinamento dei servizi del “Santa Maria Maddalena”, in attesa di un nuovo bando.

Per altri due bandi (semplici unità operative di Dialisi a Volterra e Nefrologia e Dialisi a Pontedera) sono invece arrivate candidature; nei prossimi giorni saranno individuati i responsabili dei servizi.

Queste azioni fanno parte di un piano più ampio della USL Toscana nord ovest per garantire servizi ospedalieri e territoriali adeguati ai cittadini, supportato dalla Regione Toscana.

