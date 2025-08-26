“Stelle in Giardino” torna a Pisa: moda, arte e creatività al Giardino Scotto

Written by admin• 2:29 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Domenica 7 settembre, alle 22.00, il Giardino Scotto di Pisa ospita una nuova edizione di “Stelle in Giardino”, l’appuntamento dedicato alla moda, alla creatività e allo spettacolo, organizzato dal Comune di Pisa in collaborazione con Polimoda, eccellenza internazionale nella formazione nel settore moda.

In programma una sfilata che vedrà protagonisti giovani modelle e modelli indossare i capi realizzati dagli studenti del corso Undergraduate in Fashion Design di Polimoda, insieme ad abiti d’archivio di Emilio Pucci e pezzi di alta sartoria selezionati dall’archivio Mancuso-Rauchenberger.

La serata sarà arricchita da performance artistiche: le esibizioni musicali dei Jalisse, le coreografie di Anbeta Toromani e Alessandro Macario, che danzeranno sulle note della Carmen di Bizet e di Invisible Grace di Gurdjieff. Previsto anche un talk ispirazionale con ospiti dal mondo dell’arte, della moda e dell’imprenditoria, per riflettere su opportunità professionali ed emancipazione attraverso la creatività.

«La passerella non è solo moda, ma un palcoscenico per i sogni e i talenti inespressi – spiega l’assessore Gabriella Porcaro –. Vogliamo valorizzare i giovani creativi e sostenere la moda e il design come settori produttivi capaci di generare economia e identità».

Il direttore di Polimoda, Massimiliano Giornetti, sottolinea:

«La moda deve tornare a essere inclusiva, valorizzando le differenze e sostenendo i giovani talenti. Con “Stelle in Giardino” celebriamo il dialogo tra tradizione e innovazione, che è la vera forza del nostro Made in Italy».

La sfilata principale sarà affiancata da una speciale selezione di abiti storici di Emilio Pucci e di alta sartoria toscana, curata da Giornetti, in un percorso che intreccia memoria, ricerca artistica ed eleganza sartoriale.

Infine, con l’iniziativa “Real People”, il palco si apre anche ai giovani del territorio: il casting, aperto a ragazzi e ragazze tra i 18 e i 26 anni residenti a Pisa e provincia, si svolgerà nel foyer del Teatro Verdi il 28 agosto e il 2 settembre.

