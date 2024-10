Evoluzione e sostenibilità: l’Uomo può ancora armonizzarsi con la Natura?

Scritto da admin• 6:07 pm• Attualità, Pontedera

PONTEDERA – L’essere umano è mai stato realmente in sintonia con gli ecosistemi in cui ha vissuto? Questo interrogativo, di natura non solo scientifica, ha guidato l’Ecoincontro tenutosi al teatro Era di Pontedera, con l’evoluzionista e filosofo Telmo Pievani.

Questo evento rappresenta il primo di un nuovo ciclo di dialoghi dedicati a un futuro sostenibile, organizzato per la stagione 2024-2025 da Ecofor Service spa, azienda specializzata nel trattamento e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi.

Pievani è stato intervistato dalla giornalista Marianna Aprile, in un confronto vivace in cui è emerso l’esempio virtuoso del castoro, un ingegnere ecosistemico che riesce a trasformare il suo ambiente senza distruggerlo. In questo contesto, Pievani ha sollevato una questione cruciale: possiamo ancora riporre fiducia nella capacità dell’uomo di evolvere in modo positivo?

FOTO TRATTA DAL SITO DEL COMUNE DI PONTEDERA.

Last modified: Ottobre 7, 2024