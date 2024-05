Eventi estivi: tre serate per le associazioni cascinesi

Scritto da admin• 5:01 pm• Cascina, Eventi/Spettacolo

CASCINA – L’amministrazione comunale promuove, anche per l’estate 2024, una rassegna di eventi finalizzata alla crescita culturale e turistica della città di Cascina.



Per questo ha affidato, per il solo mese di luglio, la gestione degli eventi alla Fondazione Sipario Toscana ONLUS, che procederà alla selezione di un numero massimo di 3 spettacoli organizzati dalle associazioni del territorio da inserire nella programmazione estiva di luglio.

Alle associazioni selezionate verranno forniti, in Piazza dei Caduti della Libertà, il palco, le sedute per 200 persone, la dotazione tecnica di base consistente in piazzato bianco, impianto audio con due microfoni gelato e un tecnico audio luci, personale di sala (maschere) e responsabile della sicurezza. Eventuali implementazioni saranno a carico delle associazioni stesse.

La data individuata come scadenza per l’invio delle proposte da parte delle associazioni è lunedì 20 maggio, entro le ore 13. È necessario che le proposte pervengano alla Fondazione tramite PEC all’indirizzosipariotoscana@legalmail.it.

