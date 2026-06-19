Eventi estivi a Casciana Terme. L’Assessore Marconi risponde a Confcommercio: “Nessuna dimenticanza”

Written by Redazione• 7:17 pm• Casciana Terme Lari

CASCIANA TERME LARI – In merito alle osservazioni diffuse da Confcommercio sulla assenza dal cartellone degli eventi estivi annunciato dal Comune delle iniziative “Casciana a lume di candela” e “Una Notte di Piacere”, l’Amministrazione comunale precisa che: “Non vi è stata alcuna dimenticanza”.

“La scelta è stata dettata dalla volontà di comunicare in maniera più dettagliata non solo le due manifestazioni citate ma anche la Notte Bianca di Perignano. Il comunicato diffuso dall’Amministrazione non aveva lo scopo di promuovere un’iniziativa al posto di un’altra, ma di sottolineare l’impegno della Giunta per vivacizzare il territorio con ben 128 appuntamenti” spiega l’assessore al Turismo Fabrizio Marconi.

Il ragionamento che ha spinto l’Ente, a non ricordare in quel comunicato le manifestazioni sopra citate, è dovuta anche al fatto che nei prossimi giorni si terrà una conferenza stampa organizzata da Confcommercio per presentare “Casciana a lume di candela” e in quell’occasione si annuncerà anche “Una Notte di Piacere”. Quindi massima attenzione” spiega Marconi.

“Sottolineo – aggiunge l’assessore – che “Una Notte di Piacere” e “Casciana a lume di candela” hanno avuto attenzione da questa Amministrazione che ha concesso alle due iniziative patrocinio e contributo economico. Questo per dimostrare l’importanza che viene riconosciuta ai due appuntamenti. E’ possibile che un’ Amministrazione che patrocina ed eroga contributi economici a delle iniziative possa dimenticarsi della loro esistenza? Credo di no. L’assenza di quelle due iniziative cascianesi e della “Notte Bianca di Perignano da quel comunicato, ripeto, è stata una scelta consapevole. Se a qualcuno non è piaciuta ne prendiamo atto, ma certamente la volontà non era di sminuire bensì di valorizzarle parlando appositamente di loro”.

Last modified: Giugno 20, 2026