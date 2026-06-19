Beach Soccer. Il Lenergy Pisa estromesso ai quarti dalla Coppa Italia

Written by Redazione• 9:07 pm• Pisa, Sport

PISA – Si interrompe ai quarti di finale il cammino del Lenergy Pisa BS in Coppa Italia e per il terzo

anno consecutivo la formazione nerazzurra vede sfumare l’accesso alle semifinali della

competizione, cedendo per 2-3 ai padroni di casa del Terracina.

L’avvio di gara sorride al Pisa, che impiega appena un minuto per sbloccare il risultato, quando sugli sviluppi di una rimessa laterale Bertacca trova il tempo giusto per inserirsi e di testa superare il portiere avversario, siglando l’1-0. La risposta del Terracina non tarda ad arrivare e porta la firma di Duarte, autore della rete che ristabilisce l’equilibrio. Il Lenergy Pisa BS, però, reagisce immediatamente e torna avanti grazie a Pugliese, bravo a farsi trovare pronto sulla respinta del portiere dopo una rovesciata di Chiky Ardil. La gara resta aperta e intensa, e a risultare decisivo è Filipe Tim, protagonista di giornata che realizza il gol del nuovo pareggio al termine del primo periodo.

Tra secondo e terzo periodo il Terracina costruisce numerose occasioni da rete, aumentando progressivamente la pressione sui nerazzurri, quindi nel finale arriva l’episodio decisivo: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, è ancora Tim a trovare il colpo vincente che vale il definitivo 2-3. Una sconfitta amara per il Lenergy Pisa, che vede così sfumare la possibilità di inseguire il terzo trofeo stagionale, comunque con l’opportunità di chiudere nel migliore dei modi la manifestazione, proseguendo il percorso nel tabellone per il miglior piazzamento. La squadra di mister Marrucci tornerà in campo sabato 20 giugno alle ore 14 contro il Genova BS nella semifinale 5°/8° posto, con diretta streaming sul canale YouTube di Beach Soccer Italia.

LENERGY PISA – TERRACINA 2-3

Lenergy Pisa BS: Bertacca, Hulk, Barsotti, Fazzini, Chiky Ardil, Gneri, Luca Remedi, Casapieri, Pugliese, Tararà, Mogavero, Alessandro Remedi. All. Marrucci.

Terracina BSC: Monti, Altobelli, Duarte, Lauretti, Tim, Bobô, Del Duca, Riccardo Reggio, Palmacci, Federico Reggio, Della Fornace, Sirico. All. Pasquali.

RETI: 1’pt Bertacca, 6’pt Duarte, 7’pt Pugliese, 10’pt Tim, 11’tt Tim.

Last modified: Giugno 20, 2026