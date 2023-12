Eventi eSport: il fascino insostituibile del palcoscenico

Scritto da admin• 10:52 am• Pisa, Sport/Altro, Tutti

PISA – Gli eSport sono uno dei fenomeni sportivi degli anni recenti: fino a solo pochi anni fa, gli appassionati di videogiochi di tutto il mondo potevano solo sognare una carriera da professionisti, e ancor più remote erano le aspirazioni di poter essere equiparati a sportivi.

Sogni diventati ormai stabile realtà: il videogioco è praticato a livello competitivo in tutto il mondo, con nuove figure professionali, nuove sfide e, soprattutto, nuove manifestazioni sportive. Perché in effetti, sebbene si tratti di competizioni interamente virtuali, i luoghi nei quali si tengono sono decisamente fisici: nonostante i tornei di eSport siano manifestazioni digitali, il loro legame col pubblico non è mai venuto meno. Si tratta di un aspetto che li mantiene in contatto con le tradizionali manifestazioni sportive, e che non manca mai di sottolineare come anche gli eSport siano in effetti un vero e proprio sport per il pubblico.

Uno dei migliori esempi viene dagli appuntamenti fieristici: i vari Romics, Napoli Comicon, Giocomix o Lucca Comics, oltre a vari appuntamenti legati a fumetti, cosplay ed esposizioni culturali, sono ben noti per inserire in cartellone le più diverse rassegne di videogiochi competitivi. Da Rocket League a Fortnite, da League of Legends a Call of Duty fino a FIFA, non c’è fiera che non ospiti uno o più tornei di eSport. Si tratta regolarmente degli appuntamenti più partecipati, non solo da chi compete, ma anche da chi assiste: i match sono proiettati in appositi schermi, seguiti dal pubblico che segue le gesta dei videogiocatori.

Cosa dire poi dei tornei che, nonostante si basino sulla rete, continuano a essere tenuti in località fisiche appositamente selezionate? Pensiamo per esempio al poker: il poker sportivo è diventato un vero e proprio eSport solo in tempi relativamente recenti, grazie alla sua enorme popolarità online. Eppure i più importanti tornei internazionali continuano a tenersi in località particolarmente scenografiche: basti pensare alle World Series of Poker, che dalla loro istituzione si tengono ogni anno nella cornice di Las Vegas. Tra i tornei principali sicuramente rientra anche l’European Poker Tour: il torneo itinerante annuale organizzato da PokerStars ha già visto la conferma delle tappe dell’anno prossimo, tra le quali Cipro. L’isola mediterranea ha esordito come tappa soltanto quest’anno, per la precisione negli scorsi mesi, ma la grande partecipazione ha reso quasi scontato un rinnovo per il 2024. Tra le numerose altre tappe Barcellona, Praga e Monte Carlo, giusto per citarne alcune: tutte cornici particolarmente importanti scelte per ospitare il circuito professionale di un gioco praticato soprattutto online.

È in particolare negli ultimi anni che i più importanti tornei di eSport, specie per le ultime fasi dei loro percorsi, vengono organizzati in importanti arene. Basti pensare al Campionato del Mondo di Fortnite, la cui prima edizione si è tenuta nel 2019: si trattava del periodo d’oro del titolo e più ampiamente del genere battle royale, per cui probabilmente non sorprende che siano stati raggiunti certi numeri; questi, però, rimangono imponenti. La finale del torneo si è disputata all’Arthur Ashe Stadium di New York che, per chi non lo sapesse, è il campo sul quale si svolgono gli US Open: sugli spalti, a seguire un torneo di videogames anziché una partita di tennis, hanno trovato posto oltre 23.000 spettatori. Altro videogioco con uno scenario eSport particolarmente dinamico è poi League of Legends, che fin dal 2011 ha istituito il World Championship, ossia il Mondiale del titolo.



Lo scorso 19 novembre si sono svolte le fasi finali dell’edizione 2023, ospitate dal Gocheok Sky Dome di Seoul: si tratta dello stadio dove gioca la squadra di baseball dei Kiwoon Heroes, una struttura che per l’occasione ha ospitato 18.000 spettatori. La finale della precedente edizione si era tenuta invece a San Francisco, al Chase Center: si tratta dell’arena che ospita la compagine NBA dei Golden State Warriors, e per l’occasione ha alloggiato circa 20.000 spettatori intenti a seguire dal vivo l’evento.

Gli eventi eSport, insomma, possono essere considerati anche nella sostanza veri e propri eventi sportivi: cornici scenografiche e grande affluenza di pubblico sono tra gli elementi che li contraddistinguono, e che contribuiscono a mantenere in stretto contatto lo sport e il videogioco competitivo.

