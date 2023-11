Il Museo di Storia Naturale torna con uno speciale allestimento al Lucca Comics & Games

Scritto da Antonio Tognoli• 9:21 am• Pisa, Cultura, Tutti

PISA – Il Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa sarà presente anche quest’anno con uno stand al Lucca Comics & Games 2023.

Dal 1° al 5 novembre, negli orari di apertura del festival, sarà possibile visitare il suggestivo allestimento proposto dal Museo. Il tema principale dell’allestimento sarà l’evoluzione umana, argomento della nuova sala recentemente inaugurata al Museo. Sarà possibile avere alcune suggestioni della nuova sala grazie alle immagini della ricostruzione della Grotta Dinaledi e alle statue di diverse specie di ominini che hanno fatto da base per la realizzazione dei modelli in silicone presenti nell’allestimento.

Sarà inoltre possibile scoprire le interpretazioni fantastiche date nei tempi passati a fossili ed altri oggetti naturali attraverso quiz e ricostruzioni di creature mitologiche che hanno avuto origine proprio dal ritrovamento di reperti “curiosi” di cui non si conosceva l’origine.

Dal macro al micro: ci sarà anche la possibilità di osservare microrganismi vivi al microscopio grazie alla collaborazione con il Dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa.

Gli operatori del Museo proporranno giochi didattici, facepainting e quiz per vincere, ogni giorno, gadget e sconti per l’ingresso al Museo! Sarà anche disponibile una simpatica postazione per farsi un “selfie con gli antenati”.

Lo stand sarà situato sulla Via delle Mura Urbane, tra l’Antico caffè delle Mura e il Baluardo San Paolino.

Il Museo ringrazia Ecofauna di Lorenzo Possenti per il contributo all’allestimento e lo sponsor Mujer. Un ringraziamento particolare all’Ufficio scolastico Territoriale di Lucca e Massa Carrara-Sede di Lucca che ha reso possibile la partecipazione all’evento.

