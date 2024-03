Evacuazione a Tirrenia: la Città delle Persone interviene ancora sulla questione

Scritto da admin• 5:27 pm• Pisa, Politica, Tutti

PISA – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa da La Città delle Persone.

“In risposta al question time presentato da La Città delle Persone riguardante le famiglie evacuate da via delle Eriche a Tirrenia, il sindaco Conti ha riconosciuto la serietà del problema e ha anticipato che prenderà contatto sia con la proprietà, per sollecitarla a intervenire, sia con la Società della Salute per verificare i requisiti per un eventuale sostegno e accompagnamento. Siamo soddisfatti che la nostra richiesta di attenzione per la situazione di queste famiglie sia stata accolta e chiediamo al sindaco, come abbiamo ribadito oggi in Consiglio, di incontrare al più presto gli abitanti per far loro sentire la vicinanza delle istituzioni in questo momento così delicato. Negli ultimi giorni, dopo l’evento, hanno manifestato un senso di solitudine e crediamo che l’amministrazione debba supportarle durante questa fase di temporanea emergenza abitativa e assistere nella ricerca immediata di un nuovo alloggio per coloro che lo desiderano”, conclude il comunicato.

