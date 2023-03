Eugenio Corini: “C’è grande rammarico per la vittoria sfumata, ma siamo sulla strada giusta”

Scritto da Antonio Tognoli• 4:28 pm• Pisa SC

PISA – Al termine della sfida contro il Pisa Eugenio Corini scende in sala stampa per analizzare il pareggio contro i nerazzurri.

di Antonio Tognoli

“Stiamo studiando per diventare grandi. Siamo sulla strada giusta però c’è grande rammarico per questo pareggio. Potevamo vincere secondo me, lo avremo meritato, però Sibilli ha fatto un gran gol e dobbiamo accettarlo”.

“Nel finale ho dovuto cambiare un po’ per infortuni e dovevo far tirare il fiato alla squadra. Brunori ha fatto bene, la sua prestazione è stata ottima insieme a Soleri così come Aurelio. Quest’estate c’è stata la possibilità che approdassi a Pisa poi la scelta è ricaduta su Maran. A Palermo ho avuto la fortuna di avere il tempo come alleato, ringrazio la società che mi ha dato fiducia anche nei momenti più delicati”.

