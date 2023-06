Etichette Pericolose

Con l’ultimo articolo, in cui avevamo affrontato le etichettature ambientali, ci eravamo lasciati con la promessa di parlare invece di etichette di sostanze e miscele pericolose, quelle etichette con il rombo rosso che troviamo spesso su molti prodotti.

Come si leggono le etichette di pericolo? Quante ne esistono?

Oggi ho intervistato per voi la collega Vania Campigli, dottoressa in Scienze Ambientali che lavora in ARCHA da oltre 15 anni.

Vania si occupa, oltre che di Business & Development, anche di pratiche ambientali e di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per i nostri clienti.

Ciao Vania! Allora, iniziamo subito. Cosa mi dici dei simboli di pericolo che vediamo spesso su molti prodotti?

Ciao Giulia! Per essere precisi, il termine corretto non è simbolo ma “pittogramma”.

I pittogrammi di pericolo hanno una forma di rombo con bordo rosso che delimita un simbolo nero su sfondo bianco. Spesso questi pittogrammi sono accompagnati da diciture, chiamate avvertenze, come PERICOLO o ATTENZIONE e indicano la gravità del pericolo.

Se non ricordo male, ci sono pericoli diversificati, corretto?

Sì esatto. Le classi di pericolo sono divise in tre: troviamo pericoli fisici, pericoli per la salute e pericoli ambientali. È importante però citare, in questo contesto, il regolamento CLP, prima di addentrarci nei diversi pittogrammi.

Certamente, quindi cosa è questo regolamento?

Il regolamento CLP è il regolamento europeo relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele chimiche.

Questo regolamento ha introdotto in tutta l’Unione europea un nuovo sistema per la classificazione e l’etichettatura delle sostanze chimiche, basato sul Sistema mondiale armonizzato delle Nazioni Unite (GHS dell’ONU).

Le informazioni più importanti per la salute e sicurezza sono contenute nelle schede di sicurezza dei vari prodotti e nelle etichette.

La scheda di sicurezza è quel documento che racchiude quindi tutte le informazioni circa la composizione e pericolosità di un prodotto?

Sì esatto. Va sottolineato però che l’etichetta rimane la forma più rapida ed efficace di informazione. Sinteticamente fornisce infatti le informazioni di base e necessarie per lo stoccaggio, manipolazione, uso del prodotto, e la sua pericolosità. È obbligatoria per ogni prodotto pericoloso contenuto in un qualsiasi imballaggio e deve essere leggibile in senso orizzontale. Deve essere scritta nella lingua dello stato membro in cui il prodotto è immesso sul mercato e deve avere delle dimensioni ben precise, che possiamo riportare se vuoi: