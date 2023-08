La Primavera del Pisa in ritiro a Casciana Terme. Si apre un rapporto di partnership

Scritto da admin• 2:25 pm• Pisa SC

PISA – È nata una promettente sinergia tra Casciana Terme Lari e il Pisa Sporting Club che porterà interessanti progetti sportivi e di valorizzazione del territorio.

“Tutto è iniziato con l’aver ospitato nei mesi di giugno e luglio il Pisa Summer Camp, centro estivo per i più piccoli a firma del club di calcio pisano – ha commentato l’Assessore allo Sport, Emanuele Baroni –. Un’iniziativa che ha riscosso molto successo con circa 35 bambini a settimana che tra allenamenti e divertimento hanno scoperto, insieme alle loro famiglie, la nostra destinazione”.

Un’occasione per conoscersi, questa, per scoprire il territorio e provare gli impianti sportivi che ha portato ad una seconda importante novità: il ritiro precampionato della formazione Primavera. La squadra di punta del Settore Giovanile nerazzurro a partire da oggi avrà il suo Quartier Generale a Casciana Terme, dove alloggerà e si allenerà per dieci giorni presso gli impianti sportivi di Via del Montevaso. I giovani nerazzurri, assieme a tutto lo staff tecnico e dirigenziale, avranno così l’occasione di visitare il territorio e le sue eccellenze come il Castello dei Vicari di Lari.

E a suggello di tutto ciò la formazione Primavera del Pisa mostrerà sulle maglie da gioco ufficiali della prossima stagione i marchi Visit Casciana Terme Lari e Terme di Casciana, main sponsor quest’anno della squadra: marchi che compariranno anche sui ledwall dell’Arena Garibaldi, Stadio Romeo Anconetani durante le gare di campionato della Prima squadra.

“Siamo davvero soddisfatti di questa sinergia con il Pisa Sporting Club. Nata quasi per gioco, ha aperto porte interessanti per la crescita di Casciana Terme Lari come destinazione sportiva e non solo – ha aggiunto l’Assessore Baroni –. Ringrazio per questo anche la US Casciana Terme Lari che gestisce il campo sportivo di Via del Montevaso e che subito si è messa a disposizione per accogliere il club”.

“Si tratta di un’azione importante di promozione – ha dichiarato il Sindaco Mirko Terreni – non solo in termini sportivi ma anche più prettamente di marketing territoriale. Questo sodalizio permette alla destinazione di accedere alle porte del turismo che la città della Torre richiama a livello internazionale, ma anche di farsi conoscere dal turismo domestico. Ciò va a rafforzare ulteriormente quel canale che, come Amministrazione, abbiamo già aperto con Pisa a seguito della gara che ha visto l’affidamento dell’ufficio informazioni a Duomo srl, realtà che con esperienza pluriennale gestisce appunto anche gli infopoint di Pisa”.

“Per noi è una grande opportunità – è il commento di Dante Lucarelli, Responsabile del Settore Giovanile del Pisa Sporting Club –. A Casciana Terme la nostra squadra Primavera potrà contare su strutture di livello e su un ambiente ideale per prepararsi al prossimo campionato. Siamo felici di questa sinergia che è nata e che ci permette di far conoscere ulteriormente l’importante progetto della Società relativamente al settore giovanile spingendoci a fare ancora meglio”.

Questo il gruppo della Primavera del Pisa Sporting Club che da oggi inizierà la preparazione precampionato a Casciana Terme

Portieri

Giacomo Baglini (2005)

Tommaso Rosini (2006)

Nicholas Giuliani (2007)

Difensori

Francesco Coppola (2005)

Motiejus Sapola (2006)

Davide Baldacci (2006)

Edoardo Ghibaudo (2005)

Lorenzo Bartolini (2005)

Ousmane Gueye (2006)

Jacopo Rossi (2006)

Leonardo Signorini (2006)

Martins Lormanis (2005)

Centrocampisti

Filippo Fischer (2005)

Daniel Cannarsa (2006)

Lorenzo Doveri (2006)

Jacopo Frosali (2006)

Cristian Lovo (2006)

Mattia Sala (2005)

Attaccanti

Robert Bocs (2006)

Adrian Raychev (2006)

Duccio Campani (2005)

Lorenzo Ferrari (2006)

Simone Graziani (2005)

Staff Tecnico

Matteo Innocenti (Allenatore)

Mirko Barbero (Allenatore in 2°)

Edoardo Pollastrini (Preparatore Atletico)

Valerio Fabbriciani (Preparatore Portieri)

Andrea Bianchi (Match Analyst)

Dario Lenzini (Fisioterapista)

Stefano Mangino (Team Manager)

Marco Costa (Accompagnatore)

Last modified: Agosto 3, 2023