Enel rinnova le cabine elettriche in centro

Written by Redazione• 8:07 am• Pisa, Attualità

PISA – Prosegue il percorso di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, per il potenziamento del sistema elettrico pisano: domani, martedì 31 marzo, e giovedì 2 aprile, infatti, la società elettrica effettuerà due importanti interventi in città, con particolare riferimento alle cabine denominate Menotti / Case Dipinte e Notari situati nelle vie omonime, snodi elettrici fondamentali per le rispettive porzioni cittadine.

I tecnici dell’azienda elettrica procederanno al restyling completo delle cabine, attraverso il rinnovo di tutta la componentistica elettromeccanica e l’installazione di apparecchiature di ultima generazione che consentiranno completare l’automatizzazione degli impianti. Le operazioni, che vedranno anche la verifica degli assetti elettrici e l’ottimizzazione tecnologica delle linee di bassa tensione per garantire qualità e continuità del servizio elettrico, saranno svolte con un’attenzione particolare alla sostenibilità, all’innovazione e al decoro urbano.

ci sarebbe da diffondere, tramite i canali che ritenete più opportuni, le interruzioni del 31/03/2026 e del 02/04/2026, entrambe dalle 08:00 alle 16:00, in anticipo sul preavviso che verrà effettuato rispettivamente entro i giorni 26/03/2026 e 30/03/2026.

I lavori devono essere svolti in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono due interruzioni temporanee del servizio, che E-Distribuzione ha diviso su due giorni, in zone diverse: domani, martedì 31 marzo, con inizio lavori alle 8:00 e conclusione alle 16:00, operazioni in via Borgo Stretto, via delle Case Dipinte, via del Poschi, largo Ciro Menotti, via dei Mercanti, via delle Colonne, piazza Donati, via Sant’Orsola, via dei Notari; giovedì 2 aprile, stesso orario, attività in via piazza delle Vettovaglie, via dei Notari, via Pacinotti, via delle Donzelle, piazza Giuseppe Garibaldi, piazza Sant’Omobono, via delle Colonne, via del Vigna e via Borgo Stretto (laddove ci sono stesse vie nei due giorni, si tratta di civici differenti). I cittadini sono informati tramite affissioni, con il dettaglio dei numeri civici, nelle zone coinvolte. Grazie a bypass da linee di riserva, le aree dei ‘fuori servizio’ saranno circoscritte a gruppi ristretti di utenze delle vie citate. E-Distribuzione raccomanda di non utilizzare gli ascensori per tutta la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di forte maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.

E-Distribuzione informa altresì che, per ogni segnalazione relativa al funzionamento del sistema elettrico, è utile contattare il servizio clienti al numero verde 803500, attivo tutti i giorni h24, indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. In alternativa, è possibile utilizzare il chatbot Eddie sul sito e-distribuzione.it e la app E-Distribuzione. Per monitorare lo stato di alimentazione della rete elettrica, infine, sul portale web dell’azienda è disponibile la “mappa delle disalimentazioni”.

Last modified: Marzo 31, 2026