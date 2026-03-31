L’ Italia ospita per la prima volta il meeting nel quale si incontrano i Comandanti delle Aviotruppe appartenenti all’ “Airborne Community”

Written by Redazione• 8:35 am• Pisa, Attualità

Presenti rappresentanti di 11 Nazioni

PISA – Si è svolta a Pisa, dal 23 al 27 marzo, la 12^ edizione della Annual International Airborne Commanders Conference (AIACC), il meeting che con cadenza annuale, riunisce tutti i Comandanti delle Aviotruppe dei principali Paesi NATO, partner dell’Alleanza e dell’Unione Europea che danno vita alla cosiddetta Airborne Community.

Il meeting, al quale ha presenziato il Comandante delle Forze Operative Terrestri Generale di Corpo d’Armata Lorenzo D’Addario, si propone di incrementare il programma di cooperazione innalzando gli standard di interoperabilità e di integrazione multinazionale.

Dopo essere stati ricevuti dal Comandante della Brigata Paracadutisti “Folgore”, Generale di Brigata Dario Paduano, i Comandanti delle diverse unità Paracadutisti dei Paesi (Italia, Belgio, Canada, Francia, Grecia, Giappone, Paesi Bassi, Polonia, Slovacchia, Spagna, Regno Unito, USA), hanno discusso e condiviso argomenti relativi allo sviluppo delle procedure operative tipiche delle Operazioni avioportate con particolare riferimento alle attività di interdizione e contro interdizione d’area, delle nuove tecnologie con particolare enfasi in questa edizione sulle tematiche legate alla prontezza operativa e all’impiego delle unità paracadutisti nei moderni scenari di crisi.

Gli scenari internazionali, infatti, sono sempre più caratterizzati da un crescente livello d’incertezza e di imprevedibilità, per cui impongono attività di questo tipo che permettano alle unità dei Paesi partecipanti di condividere informazioni, di pianificare e sviluppare esercitazioni congiunte e di poter ponderare in maniera efficace ma sempre equilibrata gli scenari di intervento dei propri assetti al fine di poter disporre di risorse in grado di esprimere in tempi rapidi capacità operative efficaci, versatili e “full spectrum”, secondo il principio della massima integrazione pluriarma, interforze e multinazionale.

Per le sue caratteristiche di dinamicità, flessibilità e prontezza operativa, la Brigata paracadutisti “Folgore” è tra gli strumenti a disposizione dell’Esercito per assicurare la capacità di risposta immediata della Difesa per far fronte, con tempestività, a situazioni di crisi e ad esigenze che richiedono di impiegare forze anche in località difficilmente raggiungibili.

Last modified: Marzo 31, 2026