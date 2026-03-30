Alessandra Nardini (PD): “Il preside Robino una grossa perdita per l’istruzione tutta”

Written by Redazione• 8:38 pm• Pontedera, Attualità, Politica

PONTEDERA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato dell’assessore Alessandra Nardini (PD) sulla scomparsa del preside dell’ITI Marconi di Pontedera Pierluigi Robino.

“Questa mattina ci siamo svegliati con una notizia che non avremmo mai voluto ricevere: la precoce scomparsa del Preside Robino. Io l’ho appreso pochi minuti prima di varcare la soglia di ingresso del suo ITI Marconi a Pontedera, e ritrovarmi lì insieme alle sue colleghe, ai suoi colleghi, e soprattutto alle ragazze e ai ragazzi ammutoliti da questa notizia. Eravamo lì per l’Happy Hour della tecnica e della scienza che è un suo lascito, un appuntamento cresciuto in questi anni e che per quest’edizione ha un titolo che letto oggi sembra profetico: “semi di futuro”, scelto proprio da lui. Perché sì, Pierluigi Robino di semi ne ha gettati tantissimi nei suoi vent’anni in questo istituto. Lui, uomo di scuola, innamorato della scuola, delle sue studentesse e dei suoi studenti, per cui non si è mai risparmiato: ha lavorato fino a ieri, da casa, a distanza. Io ho avuto il privilegio di conoscerlo, ormai anni fa, all’inizio della mia esperienza da Assessora regionale all’Istruzione e subito ne ho colto valori, passione e visione“.

“Assessora, dobbiamo inventarci qualcosa, fare di più, a partire dall’orientamento, per avere più ragazze agli istituti tecnici” fu una delle prime cose che mi disse. Mi aveva colpita questa attenzione da parte di un dirigente scolastico uomo. E sono state innumerevoli le volte in cui abbiamo parlato di questo, e di tanto altro. Mi mancheranno le sue riflessioni e le sue sollecitazioni. Mancherà alla scuola un dirigente capace e appassionato. Mancherà alle colleghe e ai colleghi. E soprattutto alle studentesse e agli studenti, per cui ha speso tutte le sue energie, fino alla fine. Il mio abbraccio commosso alla famiglia“.

Last modified: Marzo 31, 2026