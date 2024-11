Elliott Erwitt: la retrospettiva fotografica a un anno dalla sua scomparsa

Written by admin• 2:17 pm• Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA- A un anno esatto dalla scomparsa dell’artista, gli Arsenali Repubblicani di Pisa ospiteranno una straordinaria retrospettiva dedicata a Elliott Erwitt, uno dei maestri più influenti della fotografia contemporanea. La mostra, curata da Biba Giacchetti e organizzata da ARTIKA in collaborazione con Orion57 e il Comune di Pisa, sarà aperta al pubblico dal 26 dicembre 2024 al 4 maggio 2025.

L’esposizione celebra il genio fotografico di Erwitt attraverso 80 scatti iconici che raccontano la storia, la società e l’ironia del Novecento. Le immagini in mostra offrono uno spaccato unico della sua lunga carriera, mettendo in luce il suo stile surreale, romantico e spesso giocoso. Tra le opere più celebri, saranno esposti il celebre incontro tra Nixon e Kruscev, l’emozionante ritratto di Jackie Kennedy al funerale di JFK, e l’iconico incontro di pugilato tra Muhammad Alì e Joe Frazier.

Accanto a queste fotografie storiche, il pubblico potrà ammirare ritratti leggendari di figure come Marilyn Monroe, Che Guevara e Marlene Dietrich. Non mancano anche immagini intime della sua vita familiare, come il tenero scatto della sua primogenita sul letto con la madre, e fotografie intrise di ironia, come quelle scattate durante il matrimonio a Bratsk o quelle dei suoi amati cani. In particolare, la sezione dedicata agli autoritratti di Erwitt svela un aspetto più personale e autoironico, mostrando l’artista e l’uomo che sa ridere di sé stesso e del mondo.

Come sottolinea la curatrice Biba Giacchetti “Elliott Erwitt non è solo l’autore delle immagini, ma anche il curatore della collezione esposta. Insieme, abbiamo selezionato ogni pezzo per creare un percorso che rappresenta la sua genialità, il suo sguardo sul mondo e la capacità di raccontare l’umanità con leggerezza e profondità.”

Elliott Erwitt nacque a Parigi nel 1928, da una famiglia di emigranti russi. Cresciuto tra Italia, Francia e Stati Uniti, si appassionò presto alla fotografia. Durante i suoi studi a Hollywood, iniziò a lavorare in un laboratorio fotografico e, a New York, incontrò figure chiave come Edward Steichen, Robert Capa e Roy Stryker, che divennero suoi mentori. Nel 1953, Erwitt entrò a far parte dell’agenzia Magnum Photos, dove contribuì con i suoi lavori fino a diventarne presidente nel 1968. Le sue fotografie hanno immortalato il mondo per oltre quarant’anni, attraverso libri, reportage giornalistici e campagne pubblicitarie, rendendolo uno dei più grandi fotografi di tutti i tempi. Elliott Erwitt è scomparso il 29 novembre 2023, a 95 anni, nella sua casa di New York.

Informazioni utili

Luogo: Arsenali Repubblicani, via Bonanno Pisano 2, Pisa

Date: Dal 26 dicembre 2024 al 4 maggio 2025

Info e prenotazioni: 351 809 9706

Email: mostre@artika.it

Web: www.artika.it

