Elisabetta Mazzarri (Lista Civica Boggi Sindaco): “Il mio Sostegno ad Ilaria per un cambiamento in chiave propositiva vero e necessario”

Scritto da admin• 7:49 pm• San Giuliano Terme, Politica

SAN GIULIANO TERME – “E finalmente la Lista Boggi Sindaco ha visto la luce in una giornata piena di sole colori e con la partecipazione di tanti cittadini e cittadine”, afferma Elisabetta Mazzarri candidata Consigliera con la lista civica a sostegno di Ilaria Boggi.

“Personalmente ho deciso di sostenere la candidatura di Ilaria Boggi per numerosi motivi: il primo è perché ritengo fondamentale lavorare per favorire finalmente una vera alternanza dopo un governo ininterrotto da parte delle forze del centro sinistra dal dopoguerra ad oggi; il secondo motivo è il desiderio di contrastare tutte le incrostazioni di un potere ormai incancrenito da eccesso di controllo, su un territorio ormai totalmente soffocato da una gestione asfittica ed autoritaria, con una visione manichea di tutte le grandi tematiche, spaziando da ambiente impresa, scuola fino ad arte e cultura; il terzo punto che mi ha spronata ad impegnarmi in prima persona è la necessità di contribuire con un punto di vista e una sensibilità femminile, a quella che può essere la programmazione e la realizzazione in chiave propositiva ed inclusiva di un domani decisamente diverso e discontinuo rispetto al passato”.

“Potrei ovviamente aggiungere ancora tante motivazioni non ultime la freschezza, la trasparenza, la preparazione e sopratutto attenta a le esigenze di tutti i cittadini della candidata Ilaria Boggi. Sono certa che Ilaria sarà il sindaco di tutti e non di una sola parte. Vorrei concludere con il punto che forse ho più a cuore, in senso assoluto, e di cui mi fregio con orgoglio di poter rappresentare in modo concreto una esponente credibile, visto anche il mio percorso passato: la fondamentale importanza di una robusta partecipazione civica, al fine di irrorare linfa in un agire spesso caratterizzato solo dagli scontri tra i capibastone dei partiti dimenticando così il vero obbiettivo cioè il superiore interesse della collettività”.

“Vi invito pertanto a partecipare a tutte le iniziative della lista e a segnalarmi le vostre proposte o i vostri motivi di lagnanza al fine di costruire un contatto concreto che tutti voi. Ricordate sempre che politica è in primis 《servire i cittadini e non servirsi dei cittadini》.

Last modified: Aprile 21, 2024