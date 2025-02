Elisabetta Mazzarri (Lista Boggi Sindaco): “Rafforzare la politica di tutela degli animali nel nostro Comune”

Written by admin• 9:42 am• Politica, San Giuliano Terme

SAN GIULIANO TERME – La Consigliera Elisabetta Mazzarri (Lista Boggi Sindaco) ha interrogato la giunta comunale sulle politiche comunali per la tutela degli animali, indirizzata all’assessore Roberta Paolicchi, per fare luce sulle politiche e sui servizi che l’amministrazione comunale ha attivato o intende attivare in materia di tutela e protezione degli animali.

“L’interrogazione da me inviata si concentra su alcuni aspetti fondamentali quali le iniziative per il benessere animale e sulle azioni concrete che il Comune intende intraprendere oltre ai progetti futuri – dichiara Elisabetta Mazzarri. Esistono azioni concrete sono state intraprese dall’amministrazione e quali progetti sono previsti per il futuro? Sappiamo che l’amministrazione collabora con realtà come l’ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali) e il NOGRA (Nucleo Operativo Guardie Rurali Ausiliarie). Vogliamo sapere quali sono le risorse e risultati. Per quanto riguarda la gestione delle emergenze quali procedure sono previste per animali feriti, maltrattati o avvelenati e altresì se è attivo un servizio di pronto intervento e se esiste un ufficio tutela animali e ambiente. In più ho chiesto se è stato fatto un censimento di colonie feline sul territorio ed è stato realizzato un centro di cremazione per animali e se esiste un piano per promuovere informazione e sensibilizzazione sul benessere animale coinvolgendo scuole, associazioni e professionisti. La tutela degli animali – afferma Elisabetta Mazzarri – non è solo una questione etica, ma riguarda anche la qualità della vita dei cittadini. Ho pertanto chiesto una risposta scritta dettagliata per chiarire come l’amministrazione intenda affrontare queste tematiche, che coinvolgono attivamente famiglie, scuole e associazioni del territorio. È fondamentale – conclude la Consigliera Mazzarri – che l’amministrazione promuova un dialogo costruttivo con associazioni come ENPA e NOGRA e con i cittadini, per costruire politiche efficaci e condivise, capaci di rispondere alle esigenze della comunità e tutelare il benessere degli animali”.

Last modified: Febbraio 1, 2025