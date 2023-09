Eliopoli Summer, la rassegna estiva a Calambrone si chiude con due eventi

Scritto da admin• 4:06 pm• Pisa, Spettacolo, Tutti

CALAMBRONE – E’ stata una lunga stagione per Eliopoli Summer, iniziata il 23 giugno e che terminerà con due eventi sabato 9 e domenica 10 settembre dopo 40 appuntamenti serali di tutti i tipi e una presenza davvero record di cittadini e turisti che hanno affollato Piazza Antonio Madonna a Calambrone.



Sabato 9 settembre alle ore 22 un concerto di musica dal vivo sul palco centrale con RADIO KAOS dedicata al meglio della musica italiana. Ritornano proprio i Radiokaos che sono già esibiti a Eliopoli Summer negli anni precedenti presentando un repertorio dei grandi successi italiani degli anni 70-80-90, in soli quattro elementi entusiasmano il pubblico ogni volta. Coinvolgenti, emozionanti, sviluppano arrangiamenti e soluzioni nell’unica missione, trasmettere al pubblico con ingordigia e passione. Massimiliano Salani – tastiere e voce, Giacomo Dell’Immagine – chitarra, Emmanuele Modestino – bassoAlessandro Matteucci – batteria. De Gregori, Rino Gaetano, Mina, Lucio Dalla, Lucio Battisti sono solo alcuni degli artisti e dei brani che saranno interpretati nel concerto, finendo cosi in bellezza una stagione costellata da ottima musica e da numerose esibizioni di qualità da Roy Palladini che ha magistralmente interpretato Michael Jackson, a Federico Cammarata e il suo magistrale Pianeta Zero fino a Maria Pia Pizzolla che ha interpretato Mina a Zerbo fino ai sempre in forma Gazebo e P.Lion con i loro pezzi indimenticabili degli anni 80.

Domenica 10 settembre dalle ore 19 in poi sulla Piazza di Eliopli avremo ELIOPOLI FOOD & DANCE. Cena e Balli in Piazza per la chiusura della rassegna Eliopoli Summer 2023 e per salutare insieme l’estate.Unisciti a noi per una serata indimenticabile di divertimento, buona cucina, musica e animazione per bambini.

Il Programma: Dalle 19 Cena in piazza con musica in sottofondo ele proposte gastronomiche de Il Piccolo Birrificio Clandestino on the Beach- Osteria del Mare- Pizzeria la Chiesina- Zanobini 1989 dalle ore 19.30 Animazione per bambini con truccabimbi, giochi di gruppo e sculture di palloncini a cura di Pallina Animation. A seguire Dj Set 80/90s con Mr Biuller. Un modo giocoso e nuovo di condividere la festa con il corner dedicato ai bambini e alle famiglie e tanta musica durante la cena e dopo per ballare con Mr Biuller e le sue ballate riempi pista da Raffaella Carrà fino ai giorni nostri.

