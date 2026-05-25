Written by Maggio 25, 2026 4:00 pm Cascina, Attualità, Attualità, Pisa, Politica, Politica, TOP NEWS HOME PAGE

Elezioni Comunali. Affluenza in forte calo rispetto alle ultime tornate a Cascina e Calci

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CASCINA – Nel Comune di Cascina ha votato il 50.77 degli aventi diritto pari a 18.453. La scorsa tornata erano andati alle urne il 69.50 degli aventi diritto al voto.

A Calci invece l’affluenza è stata del 55.32 rispetto al 66.33 della scorsa tornata elettorale.

A Prato c’è il dato definitivo di partecipazione, che si attesta al 55, 72% contro il precedente 64,01%

L’affluenza definitiva di Pistoia, più alta del precedente alle urne in città: è del 56,57% contro il 55,11%.

Ad Arezzo, l’affluenza definitiva è del 59,30% contro il 66,97% delle scorse elezioni

L’affluenza totale in Toscana si aggira sul 55.7 per cento.

Last modified: Maggio 25, 2026
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