Written by Maggio 25, 2026 4:01 pm Pontedera, Attualità

Lavori sulla rete idrica: giovedì 28 maggio sospensione dell’acqua in alcune vie

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PONTEDERA Acque comunica che giovedì 28 maggio, dalle ore 8.30 alle 16.30, sarà sospesa l’erogazione idrica in alcune strade del comune di Pontedera per consentire lavori sulla rete idrica.

Il disservizio interesserà:

  • via Pacinotti,
  • via Colombo,
  • via Tosco Romagnola nel tratto compreso tra via Fiorentina e via Pacinotti,
  • viale Italia nel tratto compreso tra piazza del Cordificio Billeri e via Pacinotti.

Al ripristino del servizio potranno verificarsi temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a scomparire in breve tempo.

In caso di maltempo l’intervento sarà rinviato a una nuova data che verrà comunicata successivamente.

Per ulteriori informazioni o aggiornamenti è possibile contattare il numero verde di Acque 800 983 389.

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Last modified: Maggio 25, 2026
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