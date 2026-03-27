Confesercenti. Di Sabatino e Del Tacca confermati alla guida di Pisa e Monte Pisano

Written by Redazione• 2:29 pm• Pisa, Attualità

PISA –Fabrizio Di Sabatino e Cindy Del Tacca sono stati riconfermati alla guida di Confesercenti Pisa e Monte Pisano. L’elezione è avvenuta nel corso dell’assemblea dell’Area svoltasi giovedì 26 marzo nella sede di via Meucci a Ospedaletto.

«Il 2026 è l’anno assembleare per Confesercenti – ha spiegato il responsabile Daniele Benvenuti –. Dopo la fase provinciale, seguiranno il 9 giugno l’elezione del presidente regionale e, a ottobre, quella del presidente nazionale».

L’associazione arriva a questo appuntamento dopo un triennio positivo, caratterizzato da una crescita costante. «Il 2025 si è chiuso con un aumento del 25% delle imprese associate e oltre il 50% in più nei corsi di formazione obbligatoria – ha aggiunto Benvenuti –. Un trend confermato anche nei primi mesi del 2026».

La presidenza si completa con il vicepresidente Gianluca Tiozzo (Fiba Pisa), Antonia Nicoletti (Fismo), Gianfranco Scarpellini (Fiepet Pisa), Alessandro Cordoni (Litorale), Mirco Sbrolli (Anva Pisa), Gianni Rebecchi (Fiba Calambrone), Salvatore Ciulla, Alessandro Burchi (Assocamping), Andrea Franceschi (Fiepet Centro Storico) e Andrea Barbuti (Anva).

«Ringrazio per la fiducia – ha commentato Di Sabatino – frutto del lavoro svolto in questi anni, con risultati concreti: crescita degli associati, potenziamento dei servizi e maggiore rappresentatività nei rapporti con le amministrazioni».

Tra gli obiettivi per il 2026, un calendario ricco di iniziative: «L’anno si è aperto con il ritorno di Expo Pisa e proseguirà con Expo Motori ad aprile. Nelle prossime settimane presenteremo nuovi appuntamenti per Borgo e una novità importante per il centro storico».

Last modified: Marzo 27, 2026