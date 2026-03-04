Elena Meini (Lega): “Spostata la guardia medica di Saline a Volterra, decisione presa nel silenzio dell’Asl”

Written by Redazione• 12:13 pm• Volterra, Pisa, Politica

VOLTERRA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Elena Meini, responsabile regionale Enti Locali della Lega.

“Critiche per il trasferimento della postazione di guardia medica di Saline di Volterra alla nuova Casa della Comunità in costruzione nell’area ospedaliera di Volterra, previsto dal 5 marzo. Secondo quanto segnalato, la decisione sarebbe stata adottata senza un’adeguata informazione ai cittadini e rischierebbe di creare disagi soprattutto alle fasce più fragili della popolazione, in particolare agli anziani. Viene inoltre evidenziato come la nuova sede risulti meno facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici, con difficoltà legate anche alla disponibilità di parcheggi e alla presenza di lavori ancora in corso nell’area. La situazione, viene sottolineato, si inserisce in un contesto già complesso per i servizi sanitari delle aree interne. Viene citato ad esempio il caso della frazione di Ponteginori, nel comune di Montecatini Val di Cecina, dove il servizio di continuità assistenziale risulta già ridotto. Alla luce di questa decisione, vengono sollevati dubbi sulla coerenza tra gli interventi adottati e gli impegni più volte espressi a livello regionale per il rafforzamento e la tutela dell’assistenza sanitaria territoriale.“, conclude il comunicato stampa.

