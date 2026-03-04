All’Università di Pisa si laurea il primo studente del corso professionalizzante per geometri

Written by Redazione• 10:49 am• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

PISA- È Attilio Del Soldato il primo laureato del Corso di Laurea professionalizzante in Tecniche per le Costruzioni Civili e la Gestione del Territorio dell’Università di Pisa. Nato a Lucca nel 1967, Del Soldato è iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Lucca e lavora come istruttore tecnico presso il Comune di Capannori.

La laurea è stata conseguita il 28 febbraio con il voto di 107 su 110, discutendo una tesi dal titolo “Evoluzione storica dei titoli edilizi dall’Unità d’Italia fino alla legge urbanistica del 1942. Inquadramento tecnico-giuridico nazionale e specifico riferimento alla comunità di Lucca”, sotto la supervisione della professoressa Luisa Santini e del geometra Diego Ragghianti, presidente del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Lucca e docente del Laboratorio di Urbanistica e Territorio.

«Il corso di laurea è stato progettato per rispondere a una duplice esigenza – spiega il presidente del corso Andrea Piemonte – offrire un percorso formativo e abilitante ai neodiplomati che intendono intraprendere la professione di geometra e, allo stesso tempo, rappresentare un’opportunità di crescita universitaria per professionisti già abilitati che vogliono aggiornare e rafforzare le proprie competenze».

Del Soldato rientra proprio in questa seconda categoria. Già inserito nel mondo del lavoro e in possesso dell’abilitazione professionale, ha potuto vedere riconosciuto il tirocinio svolto per l’accesso all’esame di Stato come attività curriculare, completando così il percorso universitario nel corso del terzo anno di iscrizione.

«Questo traguardo rappresenta per me un grande motivo di orgoglio – ha commentato Del Soldato – raggiunto grazie a una buona organizzazione tra studio, lavoro e famiglia. Ho scelto questo percorso per arricchire le competenze maturate in oltre trent’anni di attività professionale e per rimettermi in gioco anche in una fase matura della vita. L’esperienza universitaria è stata molto stimolante e la tesi affronta un tema di grande attualità per la professione, legato alla legittimità del patrimonio edilizio e al mercato immobiliare».

Intanto altri cinque studenti, immatricolati come lui nell’anno accademico 2023/2024 e già abilitati alla professione, stanno concludendo il loro percorso. I primi laureati del corso con contestuale abilitazione professionale sono invece attesi a partire da settembre 2026.

Last modified: Marzo 4, 2026