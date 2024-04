Elena Meini (Lega): “La Vespa, un’icona Italiana per il Patrimonio UNESCO”

Scritto da admin• 9:50 pm• Pontedera, Politica

Votata in Consiglio Regionale la mozione per riconoscerla come patrimonio UNESCO

PONTEDERA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa della Consigliera Regionale Elena Meini (LEGA)

“Nel giorno del brevetto della prima Vespa a Pontedera nel 1946, il Consiglio regionale ha votato all’unanimità per approvare la mia mozione che chiede il riconoscimento della Vespa come patrimonio Unesco”, afferma Elena Meini. Questo impegno sollecita la Giunta regionale e il Governo nazionale ad adeguata valorizzazione di questo simbolo italiano. La recente celebrazione dei “Vespa World Days” ha evidenziato ancora una volta l’importanza e l’apprezzamento globale per questo storico veicolo. La Vespa, icona del Made in Italy, ha attirato vespisti da tutta Europa a Pontedera, confermando il suo status internazionale. Sono grata per il sostegno unanime del Consiglio e spero che i nostri obiettivi, delineati nella mozione, possano essere presto realizzati per confermare la Vespa come un’autentica espressione storica, culturale e artistica non solo della Toscana, ma di tutta l’Italia“, conclude la nota stampa.

