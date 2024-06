Elena Fantoni, (Lista Civica Boggi Sindaco): intervento sul legame tra cultura e turismo sostenibile

Scritto da admin• 1:32 pm• San Giuliano Terme, Politica

SAN GIULIANO TERME – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Elena Fantoni, Candidata per la Lista Civica Boggi Sindaco

“Il territorio del versante pisano del Monte ha una lunga storia di promozione turistica, che fino a una decina di anni fa si concentrava su iniziative come la Strada dell’Olio Monti Pisani e la valorizzazione delle aree protette come il Sito di Interesse Comunitario Monte Pisano e le ANPIL Monte Castellare – Valle delle Fonti. Queste iniziative avevano portato anche a interventi di recupero e valorizzazione, come il restauro della stazione ferroviaria di San Giuliano Terme e la trasformazione dell’Agrifiera in una manifestazione agricola di rilievo. Tuttavia, oggi molte di queste iniziative sono in declino: la Strada dell’Olio è silenziosa, le ANPIL attendono una riqualificazione e molte strutture restaurate sono tornate ai proprietari” si legge nella nota. Per rilanciare il turismo e l’economia locale, è necessario riprendere in mano queste iniziative e creare un territorio dinamico e attrattivo. Ciò significa non solo investire, ma anche gestire in modo efficace le risorse disponibili. Si potrebbe pensare all’ampliamento dell’offerta termale, come già previsto con la realizzazione di un Parco Termale, e lavorare per trattenere la Fondazione Cerratelli sul territorio, valorizzandola in modo adeguato. Questo potrebbe contribuire a stimolare l’imprenditoria locale e portare benefici economici duraturi. In breve, è necessario passare dalle parole ai fatti per realizzare uno sviluppo turistico sostenibile e concreto“, conclude Fantoni.

