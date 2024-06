Ecco tutti gli argomenti in discussione del Consiglio Comunale di lunedì 3 giugno

Scritto da admin• 1:48 pm• Pisa, Politica

PISA – Sono tre le proposte dell’Amministrazione Comunale in votazione nel Consiglio Comunale di lunedì prossimo, 3 Giugno (dalle 14,30, Sala Delle Baleari).



La prima è relativa alla disciplina degli usi temporanei per la realizzazione delle aree di sosta. La seconda è il Regolamento per la costituzione e per il funzionamento della Consulta dei Giovani. Il terzo, infine, è relativo al piano del commercio e la sua revisione e modifica a stralcio del mercato di via Paparelli.

Anche questa seduta del Consiglio Comunale sarà aperta da i question time. Questa volta ne sono stati presentati 4. il primo, presentato dal consigliere Francesco Auletta (Una città in Comune), è sul nuovo accordo per i servizi di pulizia degli spazi destinati alle attività culturali. Gli risponderà l’assessore alla cultura, Filippo Bedini.



Il secondo, presentato dal consigliere Luigi Sofia (SI), è su i Consigli Territoriali di Partecipazione. Gli risponderà l’assessora alla partecipazione, Gabriella Porcaro. Il terzo, presentato dal consigliere Matteo Trapani (Pd), è sull’impianto di Skate di via di Ruggiero. Gli risponderà l’assessora alla sport, Frida Scarpa.



Il quarto, infine, presentato dal consigliere Paolo Martinelli (La città delle persone), è sulla nuova linea autobus che va dalla Sesta Porta al Parco San Rossore. Gli risponderà l’assessore alla mobilità, Massimo Dringoli.

Come di consueto, anche questa seduta del Consiglio Comunale sarà trasmessa in diretta streaming dal canale You Tube dello stesso Consiglio Comunale.

Last modified: Giugno 1, 2024