EasyJet rafforza la propria presenza a Pisa: nuove rotte in partenza per Parigi, Oporto e Barcellona

PISA – Tre nuove rotte aeree internazionali ed il rafforzamento di una quarta già esistente rappresentano il corposo investimento che la Compagnia easyJet ha predisposto per rafforzare la propria presenza presso l’Aeroporto Internazionale “Galilei” di Pisa, che già la vede al secondo posto presso lo Scalo cittadino.

di Giovanni Manenti

Un potenziamento che giunge proprio mentre la easyJet taglia l’importante traguardo di 10 milioni di posti offerti su Pisa in meno di 20 anni di collaborazione con il nostro Aeroporto, potendo altresì vantare dati in forte crescita per il corrente anno (+26% rispetto al 2022) tali da essere oramai prossimi a colmare il gap fra il periodo pre-Covid, così che ecco la messa a disposizione del nuovo volo Pisa-Parigi (aeroporto Charles de Gaulle) con quattro voli settimanali (lunedì, giovedì, venerdì e domenica) oltre alla linea Pisa-Porto con due voli settimanali al mercoledì e sabato, tragitti disponibili dal 29 ottobre e 1 novembre prossimi, rispettivamente.

In più, il volo già esistente Pisa-Berlino sarà potenziato divenendo da estivo ad annuale, potendone usufruire pertanto anche nel periodo caratterizzato dalle Festività natalizie, mentre l’ulteriore novità è costituita dal volo diretto Pisa-Barcellona che verrà inaugurato nel corso della prossima estate, così da rappresentare un’ambita meta verso uno dei Centri Turistici più visitati della Penisola iberica.

Nell’illustrare tali novità presso la Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti, il Country Manager Italia di easyjet, Dr. Lorenzo Lagorio, ha tenuto a sottolineare come: ” le tre nuove linee messe a disposizione, oltre al potenziamento del volo Pisa-Berlino stanno a testimoniare come Pisa e la Toscana siano due zone importantissime dal punto di vista turistico, ragion per cui è stato consequenziale per la nostra Compagnia rafforzare il servizio presso l’Aeroporto Internazionale “Galilei”, dove operiamo già da molti anni e ne rappresentiamo la seconda Compagnia, unitamente al fatto di essere cresciuti tantissimo dopo la battuta d’arresto costituita dall’emergenza sanitaria e contiamo di superare quanto prima i livelli pre-Covid, ricordando come ci stiamo allineando su di un’offerta di circa 700mila posti annui, nonché l’aver raggiunto la quota di 10milioni da quanto abbiamo iniziato ad operare su Pisa nel 2005, numeri importanto che riteniamo possano aumentare grazie alla collaborazione con Toscana Aeroporti“.

Presente anche il Sindaco di Pisa, Michele Conti, che da parte sua ha voluto evidenziare come: “sia per Pisa motivo di grande soddisfazione l’avvenuto potenziamento della propria offerta di voli da parte della Compagnia easyJet al fine di incrementare i collegamenti già esistenti tra la nostra città ed i più importanti Scali europei, pur augurandoci che si concretizzino anche gli investimenti promessi da Toscana Aeroporti sul Galilei, in ordine ai quali ci è stato assicurato che i relativi lavori sono in fase attuativa, mentre per quanto concerne l’impegno dell’Amministrazione Comunale lo stesso deve indirizzarsi verso un miglioramento della recettività sia dal punto del numero dei posti letto che della qualità delle strutture alberghiere così come della Ristorazione, senza dimenticare la necessità di aumentare le licenze taxi. poiché se vogliamo che l’Aeroporto funzioni dobbiamo elevare le stesse almeno a 100 per consentire ai turisti che fanno scalo a Pisa di poter raggiungere in tempi adeguati le loro effettive destinazioni“.

Chiamato in causa per quanto attiene ai lavori presso il terminal aeroportuale, il Vice Presidente di Toscana Aeroporti Stefano Bottai ha precisato come: “si tratti di opere di ampliamento ed ammodernamento del terminal per un importo superiore a 55milioni di €uro per i cui lavori vi è stato indubbiamente un ritardo, ma ora il cantiere è partito e contiamo di recuperare il tempo perso velocizzando i lavori nel periodo invernale di minor afflusso quanto a viaggiatori, prevedendo per il completamento degli stessi un lasso di tempo di circa due anni, pur essendo in parte condizionati dal traffico aereo che, fortunatamente, è in crescita, in quanto non è possibile ridurre il livello di ospitalità ed adeguatezza dei servizi“.

