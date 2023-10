Sicurezza nei Luoghi di lavoro

In un mondo in costante movimento, dove la sicurezza è un pilastro fondamentale per qualsiasi ambiente lavorativo, è essenziale mantenere un approccio proattivo verso la protezione dei lavoratori. Abbiamo già esplorato l’importanza cruciale della formazione con Marlene Rocchi, evidenziando quanto sia vitale per creare un ambiente di lavoro sicuro e sano. Oggi, entriamo nel dettaglio insieme al Dott. Iacopo Cerri, esperto di sicurezza che da oltre un decennio lavora qui in ARCHA e che si occupa di tutti gli aspetti, anche normativi, in ambito Ambiente e Sicurezza. Avete già conosciuto Iacopo in occasione dell’articolo sul greenwashing, ma quale occasione migliore di questa per parlare in maniera concreta della misure da adottare per “vivere” in maniera sicura un ambiente di lavoro.

L’esperienza di Iacopo non è solo un esempio di dedizione alla sicurezza sul lavoro, ma anche un pilastro nell’educazione degli altri. Parleremo delle sfide, delle innovazioni e dell’importanza fondamentale dell’adottare misure di sicurezza, anche e soprattutto sui luoghi di lavoro. Attraverso questa conversazione, cercheremo di svelare i paradigmi per mantenere un ambiente di lavoro sicuro, informato e protetto per tutti.

Grazie per essere qui oggi, Iacopo e averci concesso il tuo tempo nuovamente ! Possiamo iniziare parlando dell’evoluzione delle normative sulla sicurezza sul lavoro. Come hai visto cambiare le pratiche nel corso degli anni?

Grazie a te Giulia per avermi richiamato. Nel corso degli anni, ho osservato un cambiamento significativo nel modo in cui affrontiamo la sicurezza sul lavoro. Le normative sono diventate più dettagliate e specifiche, e c’è sicuramente una maggiore attenzione alla prevenzione. Prima, la sicurezza era spesso vista come una serie di regole da seguire, ma ora c’è una maggiore comprensione della necessità di un approccio olistico. Non si tratta solo di evitare incidenti, ma di creare un ambiente dove i lavoratori si sentano sostenuti e sicuri nel fare il loro lavoro.

Hai menzionato un approccio olistico. Puoi spiegarci e spiegarmi meglio cosa intendi?

Un approccio olistico alla sicurezza sul lavoro significa considerare tutti gli aspetti dell’ambiente lavorativo. Non si tratta solo di attrezzature di sicurezza o di seguire le regole, anche se queste sono parti cruciali. Si tratta anche di creare una cultura in cui ogni dipendente comprenda l’importanza della sicurezza e sia coinvolto nel processo. Dalla formazione continua alla consulenza personalizzata per affrontare specifici rischi sul luogo di lavoro, l’approccio olistico richiede un impegno costante da parte di tutti.

Quindi ancora una volta si parla dell’importanza della formazione e informazione, discussa nell’articolo precedente con Marlene, per creare e vivere un ambiente di lavoro sicuro.

Sì esattamente. La formazione è il fondamento su cui si basa la sicurezza sul lavoro. È come dare agli individui gli strumenti per proteggersi. Quando le persone capiscono i rischi specifici legati al loro lavoro e sanno come affrontarli, si crea un ambiente di lavoro intrinsecamente più sicuro. La formazione non dovrebbe mai essere vista come un evento unico ma come un processo continuo. Le persone devono essere costantemente informate e aggiornate sulle nuove normative e sulle migliori pratiche. È una parte essenziale nel garantire che tutti, dai lavoratori di prima linea ai dirigenti, siano sulla stessa pagina per quanto riguarda la sicurezza.

Entrando nei tecnicismi, quali sono le principali novità introdotte dal D.Lgs. 81/2008, soprattutto in relazione alle figure aziendali coinvolte nella sicurezza sul lavoro come il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e i preposti?

Il D.Lgs. 81/2008 ha portato significative novità in ambito di sicurezza sul lavoro. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è una figura chiave. È responsabile della valutazione dei rischi e della definizione delle misure preventive da adottare. Il RSPP coordina anche l’attuazione delle direttive del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è invece un punto di riferimento per i lavoratori. Rappresenta gli interessi dei dipendenti in materia di sicurezza e partecipa alle consultazioni con il datore di lavoro e il RSPP. Quanto ai preposti, sono coloro che sovrintendono direttamente alle attività lavorative e garantiscono che le direttive sulla sicurezza siano rispettate sul campo. Queste figure contribuiscono a creare una cultura della sicurezza in azienda, essenziale per un ambiente lavorativo sicuro e conforme alle norme vigenti.

Se non sbaglio nel D.Lgs. 81/2008 si parla anche del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), uno strumento fondamentale previsto dal. Qual è l’importanza del DVR in un contesto aziendale e quali sono le principali linee guida per la sua redazione?

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è un pilastro della sicurezza sul lavoro. Esso identifica, valuta e prevede le misure di prevenzione per i rischi presenti sul posto di lavoro. Prima di tutto, il DVR aiuta a comprendere i pericoli specifici a cui i lavoratori sono esposti, consentendo quindi di attuare misure preventive mirate. Per redigere un DVR efficace, è fondamentale coinvolgere tutte le figure aziendali interessate, come il datore di lavoro, il RSPP, il RLS e i preposti. Inoltre, è essenziale effettuare una valutazione dei rischi completa e accurata, che includa tutte le possibili situazioni pericolose. Il DVR deve essere facilmente accessibile a tutti i dipendenti e regolarmente aggiornato in base ai cambiamenti nell’ambiente di lavoro o all’introduzione di nuove attrezzature o processi. In questo modo, il DVR non è solo un adempimento normativo, ma diventa uno strumento dinamico per garantire la sicurezza e il benessere dei lavoratori.

Ci sono aspetti che pensi vadano migliorati o cambiati nella regolamentazione attuale in materia di sicurezza sul lavoro?

La regolamentazione attuale è sicuramente un passo nella giusta direzione, ma c’è sempre spazio per migliorare. Un aspetto che potrebbe essere migliorato è l’armonizzazione delle regole e dei regolamenti in modo che siano più uniformi a livello nazionale e internazionale. Questo renderebbe più semplice per le aziende rispettare le normative e assicurarsi che i lavoratori siano protetti in modo uniforme ovunque lavorino. Inoltre, l’implementazione e l’applicazione delle leggi devono essere rigorosamente monitorate per garantire che le aziende le rispettino appieno.

Oltre alla formazione continua, al DVR e alle figure chiave aziendali, quali altre pratiche consiglieresti per mantenere un alto standard di sicurezza sul lavoro?

Beh, sicuramente la comunicazione è fondamentale. Le persone devono sentirsi libere di segnalare situazioni pericolose senza paura di ripercussioni. La trasparenza è cruciale. Per esempio in ARCHA i dipendenti possono fare segnalazioni di qualsiasi genere in forma totalmente anonima. Questo aiuta il managment nel comprendere le varie problematiche interne e trovare una via corretta per la loro risoluzione. Inoltre, un monitoraggio costante e una valutazione regolare dei rischi aiutano a identificare e affrontare le sfide in evoluzione. La condivisione delle migliori pratiche e l’innovazione sono anche vitali. Spesso vediamo nuove tecnologie che possono migliorare la sicurezza, quindi è importante rimanere aggiornati su ciò che è disponibile e su come possiamo implementarlo nel nostro contesto specifico.

Parlando di innovazione, ci sono nuove tecnologie o approcci nel campo della sicurezza sul lavoro che trovi particolarmente promettenti?

Beh, stiamo assistendo a una rivoluzione tecnologica nel settore della sicurezza sul lavoro. L’uso di dispositivi indossabili per monitorare la salute e la sicurezza dei lavoratori è una tendenza molto interessante. Questi dispositivi possono rilevare dati vitali, monitorare l’esposizione a sostanze pericolose e persino avvisare i lavoratori in caso di situazioni di emergenza. Inoltre, l’intelligenza artificiale sta diventando sempre più importante nel prevedere e prevenire incidenti. I modelli predittivi basati su dati storici possono identificare pattern e segnalare situazioni ad alto rischio prima che si verifichino incidenti reali.

Non posso non parlare di sostenibilità, lo sai! Vorrei il tuo punto di vista: secondo te come si integra la sicurezza sul lavoro in un contesto aziendale più ampio che mira alla sostenibilità?

La sicurezza sul lavoro e la sostenibilità sono strettamente collegate. Un luogo di lavoro sicuro è anche un luogo di lavoro sostenibile. Quando le persone sono al sicuro, possono svolgere il loro lavoro in modo più efficace ed efficiente. Inoltre, una buona gestione dei rischi sul lavoro può anche prevenire incidenti che potrebbero avere un impatto negativo sull’ambiente. Pensate agli incidenti industriali che possono causare inquinamento del suolo o dell’acqua. Evitare questi incidenti non solo protegge i lavoratori ma preserva anche l’ambiente circostante.

Parlando delle nuove generazioni invece, come pensi che i giovani lavoratori vedano la sicurezza sul lavoro oggi? C’è una differenza generazionale nella percezione della sicurezza?

Sicuramente i giovani lavoratori crescono in un’era in cui la consapevolezza sulla sicurezza e l’importanza della tutela della propria salute sono molto più accentuate rispetto alle generazioni passate. Sono più propensi a richiedere un ambiente di lavoro sicuro e sono anche più consapevoli dei loro diritti in merito alla sicurezza sul lavoro. Questa consapevolezza spinge le aziende a essere più attente alle condizioni di lavoro, creando un circolo virtuoso in cui la sicurezza è al centro dell’attenzione.

Infine, Iacopo, cosa pensi che riserverà il futuro per la sicurezza sul lavoro? Ci sono tendenze emergenti o sviluppi tecnologici che prevedi avranno un impatto significativo nei prossimi anni?

Nel futuro, vedo un maggiore utilizzo della tecnologia, in particolare l’intelligenza artificiale e l’Internet of Things, per migliorare la sicurezza sul lavoro. Le soluzioni tecnologiche possono aiutare a identificare i rischi in tempo reale, prevenendo incidenti prima che accadano. Inoltre, credo che ci sarà una maggiore attenzione alla salute mentale e al benessere dei lavoratori. La sicurezza sul lavoro non riguarda solo gli aspetti fisici ma anche quelli psicologici. Mantenere un ambiente di lavoro positivo e sostenibile per la salute mentale dei dipendenti diventerà sempre più importante nel futuro.